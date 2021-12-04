İlkokullara Yönelik Yoğun Güvenlik Önlemleri

Güney Kıbrıs’ta son günlerde özellikle ilkokullara yönelik düzenlenen suç ve şiddet olayları nedeniyle, ciddi tedbirlerin gündeme geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi, geçtiğimiz gün Zakaki’de bir ilkokula bomba konması, başka bir ilkokulun da kundaklanmasının ardından Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Stefi Draku, Eğitim ve Kültür Bakanı Prodromos Prodromu, polis yetkilileri ve eğitim sendikaları yetkililerinin bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığını yazdı.

Habere göre Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Draku, yaptığı açıklamada “Okullar açık kalacak, genelgelere de saygı duyulacak” şeklinde ifade kullandı.

Gazete, dün gerçekleştirilen toplantıda okullara güvenlik kameralarının yerleştirilmesi konusunun da masaya yatırıldığını yazdı.

Habere göre güvenlik tedbirlerinin, derhal hayata geçirilebilmesi adına okullara korumaların yerleştirilmesi gibi gerekli prosedürlerin bir an evvel izlenmesi gerektiğinin altı çizilen toplantıda ayrıca, tedbirlerin iki aylık dönemi öngördüğü de ifade edildi.

Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise yaptığı açıklamada, okullara karşı şiddet, tehdit ve herhangi bir olayla ilgili olarak bakanlık ve polisin zaten sürekli iletişim halinde olduğunu, tedbirlerin, okulları tehlikeye atan olayları önlemeyi amaçladığını söyledi.

Adalet Bakanı Draku ayrıca polisin bu yöndeki katkısının, gece devriyelerini artırma yönünde olacağını ifade etti.