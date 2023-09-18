İlkokullarda yeni öğretim yılı bugün başladı

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 126 okulda öğrenim gören yaklaşık 25 bin öğrenci, bugün ders başı yapacak.
Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda iseyeni eğitim yılı yarın başlayacak.
KKTC genelinde kamu ve özel okullarda 6 bin öğretmen görev yapıyor.
Birinci dönem karne dağıtımı, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü yapılacak ve yarıyıl tatili 1-15 Şubat tarihleri arasında yer alacak.
İkinci dönem 16 Şubat Cuma günü başlayacak.
Eğitim yılı karne ve tamamlama belgelerinin 14 Haziran Cuma günü dağıtılmasıyla sona erecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.