İlkokullardaki öğrencilerin %40'ı KKTC vatandaşı değil!

İŞTE KTÖS'ün yaptığı çalışmanın detayları ;
Kamu ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerimizin %40’ı KKTC vatandaşı değildir. İlkokullarda
ana dili Türkçe olmayan toplam yabancı öğrenci oranı %8’dir. En az 15 ilkokulda ana dili Türkçe
olmayan, yabancı öğrenci oranı %10 ve üzerindedir. En yüksek yabancı öğrenci oranı olan okul ise
%40 ile İskele bölgesinde yer almaktadır. Çoğunluğu Türkiye olmak üzere ilkokullarımıza en az 41
farklı ülkeden öğrenci devam etmiştir. Bu ülkeler arasında Afganistan, Afrika, Almanya, ABD,
Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Bulgaristan, Ekvator, Fas, Filipin, Filistin, Güney Amerika,
Gürcistan, Hindistan, İngiltere, İran, İrlanda, İsrail, İsveç, Kamerun, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan,
Kore, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Türkiye,
Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Vietnam, Yemen ve Zimbabwe yer almaktadır.
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