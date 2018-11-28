İlkşen Varoğlu Atik gururlandırdı

Tiyatro Gazetesi 5. Anadolu Tiyatro ödülleri seçici kurulu 25 Kasım Dünyada Kadına şiddetle mücadele günü kapsamında tüm ödülleri bu yıl kadınlara verdi.

Ödül töreni 26 Kasım 2018 Pazartesi günü, Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde Saat: 20:00 Gerçekleşti.

Tiyatro Gazetesi 5. Anadolu Tiyatro Ödülleri, bu yıl pozitif ayrımcılık yapılarak tüm kategorilerde kadın sanatçılara verdi. Dünyada ve Türkiye’de kadınlarla ilgili yaşanan olaylara dikkat çekme teması üzerine yoğunlaşan Anadolu Tiyatro Ödülleri, cevapsız kalan çığlıkları bir kez daha kamuoyunun gözleri önüne sermeyi amaçladı.

Bugüne kadar Türkiye, Makedonya, Kosova, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere iki yüz elli tiyatro sanat emekçisini ödüllendiren Tiyatro Gazetesi’nin kategori ödül listesinde bu yıl Azerbaycan ve KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sanatçılar da yer aldı.

BÜTÜN ÖDÜLLER KADINLARA

Jüri Başkanlığını Nurhan Uslu’nun yaptığı Anadolu Tiyatro Ödülleri bu yıl, 25 Kasım Dünyada Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamı etkinlikleri çerçevesinde organize edildi ve 26 Kasım 2018 Pazartesi günü, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödüller kadınların oldu.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ

Yaşam Boyu Onur Ödülleri bu yıl, usta kadın sanatçılara ve yazarlara verildi. Bu bağlamda Gülriz Sururi, Suna Keskin, Ayşen Guruda ve Zeynep Oral'a tiyatro sanatına verdikleri emekler ve kattıkları değer için “Yaşam Boyu Onur Ödülü” takdim edildi. Yılın Yazar Ödülü Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Öğretim Üyesi Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler ve “Ev Yapımı Eylem” adlı oyunun yazarı Şenay Tanrıvermiş’e verilirken,Anadolu Ödülü ise bu yıl, Gülçin Üstüntaş’a verildi

İLKŞEN VAROĞLU ATİK’E SANATA EVET ÖDÜLÜ VERİLDİ

Usta Aktör Yazar Yönetmen, Tiyatro Adamı Tamer Levent’in belirlediği, Sanata Evet Ödülü bu yıl Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Daire BaşkanıİlkşenVaroğlu Atik’e verildi. Ayrıca BKSTV Müdürü Hacer Özbek’e Bursa da Uluslararası Festivallerin Başarıyla yürütmesinden dolayı Başarı Emek Ödülün sahibi oldu.

İLKŞEN VAROĞLU ATİK GURURLANDIRDI

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim Dairesi Müdürü İlkşenVaroğlu Atik, düzenlenen ödül töreninde Sanata Evet Ödülünü alırken ülke insanını da gururlandırdı. Düzenlenen törende ödülünü Kıbrıs şarkısı eşliğinde İlkşen Varoğlu Atik, görsellerde Kıbrıs kültürünün tanıtılmasını da sağlarken yaptığı kısa konuşmada da sanata verilen öneme değindi.