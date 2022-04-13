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İlksoy Aslım’ın “ABD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı” kitabı, cuma günü tanıtılacak

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Khora Yayınları ve Kalkedon Yayınları iş birliği ile Kıbrıs ve Türkiye'de eş zamanlı olarak çıkan kitabın ülkenin yakın tarihine ilgi duyan okurlar tarafından ilgiyle karşılandığı belirtiliyor.
İlksoy Aslım’ın “ABD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı” kitabı, cuma günü tanıtılacak

 İlksoy Aslım’ın kaleme aldığı “ABD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı” kitabı, cuma günü, Merkez Lefkoşa’da tanıtılacak.

Khora Yayınları ve Kalkedon Yayınları iş birliği ile Kıbrıs ve Türkiye'de eş zamanlı olarak çıkan kitabın ülkenin yakın tarihine ilgi duyan okurlar tarafından ilgiyle karşılandığı belirtiliyor.

Khora Kitap Cafe’den yapılan açıklamaya göre, cuma günü saat 18.00’de Merkez Lefkoşa’da yer alacak kitap tanıtım etkinliğinde, yazar İlksoy Aslım sunum yapacak, kitaplarını imzalayacak. Etkinlikte, okurlar soru ve yorumları ile katkı koyabilecek. Kitap, cuma günü Merkez Lefkoşa’da alınabileceği gibi Khora Kitabevi’nden de temin edilebiliniyor.

Kitabın tanıtım bülteni ise şöyle:

“ABD açısından Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de stratejik önemi olan ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin uzak tutulması gereken bir yerdi. Bu nedenle ada mutlaka Batılı güçlerin kontrolünde olmalıydı. Kıbrıs, Birleşik Krallık’ın bir parçası olmaya devam ettiği sürece Washington açısından bir sorun yoktu. Eğer ada ‘Ulusların Kaderini Tayin Hakkı’ ilkesine uygun olarak bağımsız olacaksa müttefik güçlerin kontrolünde olmalıydı.

ABD, Kıbrıs konusunda farklı yaklaşımlara sahip taraflar arasında arabulucu olmayı istemedi. Çünkü ABD bir tarafın görüşünü desteklerse diğerleri tarafından adil davranmamakla suçlanabilirdi. Ancak ABD, sorunun çözümü için Kıbrıs’taki konsolosunu Birleşik Krallık’ın Sömürge hükümetiyle ortak çalışmaya yöneltti ve ‘Taksim ve Enosis arasında bir çözüm’ olarak görülebilecek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasına önemli katkıda bulundu. Bu gayrete rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı için birlikte çalışması gereken iki toplumun elitleri kendi ulusal davalarının peşinde koşunca 1963 yılı sonunda taraflar arasında silahlı çatışma başladı ve Devlet’in iki toplumlu yapısı çöktü. Bu gelişme sonrasında ABD, adadaki çatışmanın Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaşa dönüşmesini engellemeye çalıştı. Bu iki müttefik üye arasında Kıbrıs’tan kaynaklanan bir savaşın çıkması komünizme karşı mücadele için kurulan NATO’nun büyük sıkıntı yaşamasına neden olurdu. ABD sorunun Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini etkilemediği sürece zaman içinde tarafların bir çözüme ulaşabileceklerini öngörüyordu.”

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