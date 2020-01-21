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ILO: İşsiz sayısına 2,5 milyon daha eklenecek

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Uluslararası Çalışma Örgütü, küresel istihdama ilişkin öngörülerini açıkladı. Dünya genelinde 2020 yılında işsiz sayısına 2,5 milyondan fazla kişinin daha ekleneceği tahmin ediliyor.
ILO: İşsiz sayısına 2,5 milyon daha eklenecek

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde milyonlarca işsiz olduğuna dikkat çekerek 2020 yılında bu sayıya 2,5 milyon kişinin daha ekleneceğini açıkladı. ILO, dünya genelinde 15 yaşından büyük 5 milyar 700 bin kişinin iş görebilir olarak kabul edildiğine ve bunlardan 188 milyon kişinin işsiz olduğuna işaret etti.

Yaklaşık 165 kişinin de yeterli işi olmadığına ve haftada sadece kısıtlı saatlerde çalışabildiğine işaret eden örgüt, bu kişilerin onurlu bir yaşam sürebilmek için yeterli kazanç elde edemediğini bildirdi. Örgüt ayrıca 120 milyon kadın ve erkeğin de hayal kırıklığı nedeniyle istihdam piyasasından çekildiğine ya da engellemeler ve ayrımcılık nedeniyle iş piyasasına erişimi olmadığına dikkat çekti.

Zayıf küresel büyüme işsizliği tetikliyor

Örgütün Cenevre'deki merkezinde açıklanan verilerle ilgili bir açıklama yapan ILO Genel Direktörü Guy Ryder, işsizlikten etkilenen insanların içinde bulunduğu durumun ülkelerdeki sosyal uyum açısından endişe verici sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Zayıf küresel büyümenin işsiz sayısını artırdığına dikkat çeken Ryder, yeni açılan iş alanlarının da artan işsiz sayısı karşısında yeterli olmayacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

Genç işsizliği endişe verici

ILO'nun işsizlikla ilgili raporunda özellikle 15-24 yaş aralığındaki gençlerin durumuna dikkat çekiliyor. Raporda bu yaş grubundaki 267 milyon kişinin bir işi, aynı zamanda eğitimi ya da bir okul diploması olmadığı ifade edildi. ILO'nun raporunda bu durum "ürkütücü" olarak nitelendirildi.

Dünya genelindeki durumun bölgesel olarak  incelendiği raporda işsizliğin genel artış eğilimine karşın kuzey, güney ve batı Avrupa'da işsiz sayısının 2020 yılında 15 milyon 600 binden 15 milyon 300 bine gerilemesi bekleniyor. Ancak ekonomi politikalarında uygulanan ticari engellerin ve ulusal korumacılığın sonuçları olabileceği konusunda uyaran ILO, bu bölgelerde işsiz sayısının önümüzdeki yıl tekrar artabileceğini belirtti. ILO'nun raporunda ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde sosyal adaletsizliğin arttığını da kaydetti.

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