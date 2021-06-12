ILO ve UNİCEF Açıkladı: Dünyada Çocuk İşçilerin Sayısı 160 Milyona Yükseldi

Çocuk İşçiliği: Küresel 2020 tahminleri, eğilimler ve gelecekteki durum raporuna göre, çalıştırılan çocukların sayısının son dört yılda 8,4 milyon artarak dünya çapında 160 milyona yükseldi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısının son dört yılda 8,4 milyon artarak dünya çapında 160 milyona yükseldiğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 milyon çocuğun daha risk altında olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan Çocuk İşçiliği: Küresel 2020 tahminleri, eğilimler ve gelecekteki durum raporuna göre, çalıştırılan çocukların sayısının son dört yılda 8,4 milyon artarak dünya çapında 160 milyona yükseldi.

Gerekli önlemlerin alınmaması halinde 2022 sonu itibarıyla çocuk işçi sayısının 169 milyona yükselmesinden endişe ediliyor.

YAŞLARI 5 İLE 17 ARASINDA DEĞİŞEN 79 MİLYON ÇOCUK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞIYOR

Rapora göre dünyada işçi olarak çalışan çocuk sayısı 160 milyona ulaşıyor. Bu 160 milyonun içinde yaşları 5 ile 17 arasında değişen ve tehlikeli işlerde çalışan 79 milyon çocuk da bulunuyor.

Çalıştırılan çocukların 5-11 yaşlarındakilerin yüzde 28’i ve 12-14 yaşlarındakilerin yüzde 35’i okula gitmiyor.

Bütün çocuk işçilerin yüzde 72'si ailesiyle çalışıyor. Aile ile çalışmanın güvenli olabileceği düşüncesinin aksine çocuklar aile ile çalışsalar da tehlikeli işlerde yer alıyorlar.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİN BÖLGESEL DURUMU

Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler, 2008'den beri çocuk işçiliği konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydederken, Sahraaltı Afrika'da durum kötüleşti.

Çocuk işçiliği oranı Asya ve Pasifik bölgesinde yüzde 13,3'ten %5,6'ya, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 10'dan 6'ya düşerken, Sahraaltı Afrika bölgesinde ise 2008-2012 yılları arasında düşüş olsa da 2012 yılında yüzde 21,4 olan oran 23,9'a yükseldi. Sahraaltı Afrika çocuk işçilerin en yoğun olduğu bölge olarak dikkati çekiyor.

DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE GÜNÜ

ILO, çocukların içinde bulunduğu kötü durumu vurgulamanın bir yolu olarak 2002 yılında ilk kez "Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nü başlattı.

Her sene 12 Haziran'a denk gelen bu gün vesilesiyle, çocuk işçiliğine karşı dünya çapında büyüyen hareket için bir katalizör olunması ve çocuk işçiliğine karşı kampanyada hükümetler, sivil toplum, okullar, gençlik ve kadın grupları ile medyanın desteğinin alınması amaçlanıyor.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, çocuk işçilikle mücadeleye yönelik yaptığı açıklamada, yeni tahminlerin bir uyarı işareti olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yeni nesil çocuklar risk altındayken buna seyirci kalamayız. Kapsayıcı sosyal koruma, ekonomik zorluklar yaşayan ailelerin de çocuklarını okula göndermeye devam etmesine olanak tanıyor. Kırsal kalkınmaya ve tarımda insan onuruna yakışır işlere yatırımların artırılması şart. Çok önemli bir andayız ve birçok şey bu duruma nasıl müdahale edeceğimize bağlı. Şimdi, taahhütleri ve sinerjiyi yenilemenin, yoksulluk ve çocuk işçiliği döngüsünü kırarak bu sorunu ortadan kaldırma zamanıdır.”

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore ise çocuk işçiliğine karşı mücadelede geri kalındığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz yıl bu mücadeleyi daha da zorlaştırdı. Küresel çaptaki karantina uygulamaları, okulların kapanması, ekonomik aksaklıklar ve küçülen ulusal bütçelerle ikinci yıla girerken aileler, yürek burkan seçimler yapmak zorunda kalıyor. Hükümetleri ve uluslararası kalkınma bankalarını, çocukları işgücünden ayırıp okula geri döndürebilecek programlara yönelik yatırımlara öncelik vermeye çağırıyoruz. Ayrıca ailelerin bu seçimi yapmaktan kaçınmasına yardımcı olabilecek sosyal koruma programlarına da odaklanmamız şart."