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Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar kadının yargılanması başladı!

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Rum yönetiminin, KKTC'deki eski Rum mallarının alım-satımı ile uğraştıkları için "gaspçı oldukları" gerekçesiyle tutukladığı Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar kadının yargı süreci dün Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar kadının yargılanması başladı!

Rum yönetiminin, KKTC'deki eski Rum mallarının alım-satımı ile uğraştıkları için "gaspçı oldukları" gerekçesiyle tutukladığı Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar kadının yargı süreci dün Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Politis "Gaspçıların Hesaplarında 271 bin 744 Euro... İki Macar Zanlı İsnat Edilen Suçlamaları Kabul Etmedi" başlıklı haberinde Lesko ve Ladanyi’nin avukatlarının, diğer benzer davalardakinin aksine, ön itirazda bulunmadığına dikkat çekti.

Habere göre “Cyprus Constructions” şirketi ile, şirketin Girne ve Gazimağusa bölgelerinde inşa ettiği sitelerdeki evlerin satışı konusunda iş birliği yapmakla suçlanan Lesko ve Ladanyi’ye 63 suç isnat edildi. İsnat edilen suçlar arasında “suç işlemekte teşekkül oluşturmak, kabaht işlemekte, başkasına ait taşınmaz mal üzerinde hileli işlem, başkasının adına kayıtlı araziyi kullanmak, sahtekarlık ve yasa dışı faaliyetlerden edilen geliri aklamak” bulunuyor.

Dünkü duruşmada “sahtekarlık ve yasa dışı faaliyetlerden edilen geliri aklamak” bağlamında sanıkların banka hesaplarında, başlangıcı bilinmeyen bir zamandan 26 Eylül 2024’e kadar, “yasa dışı faaliyetlerden olduğunu bildikleri halde” elde ettikleri 271 bin 744 euro bulunduğu öne sürüldü.

Ilona Lesko’nun avukatı Rikkos Mappouridis müvekkilinin, davanın ertelenmesi için 24 Şubat 2025’e kadar süre talep ettiğini bildirdi. Mahkeme beklenen bileşimin kararını bugün vereceğini kaydetti.

Gazete Melinda Ladanyi’nin avukatlığını Konstantinos Hristoforou’nun üstlendiği bilgisini de verdi.

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