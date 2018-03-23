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İlseven’in 6. kişisel resim sergisi Pazartesi açılıyor

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Sanatçı Serkan İlseven’in 6. kişisel resim sergisi pazartesi saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Cunhurbaşkanı Mustafa Akıcı tarafından açılacak.
İlseven’in 6. kişisel resim sergisi Pazartesi açılıyor

Sanatçı İlseven, sergide yer alan eserlerini; çevre kirliliği, erozyon, göç  gibi coğrafik,çaba, acı, mutluluk, kabul ve reddediş gibi sosyolojik ve psikolojik  olaylarla ilişkilendirerek  yaptığını açıkladı.

1966 Baf doğumlu İlseven,  Dokuz Eylül Üniversitesi Coğrafya bölümü mezunu.  2014 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde Çevre Eğitimi ve Yönetimi ana Bilim dalında doktora yapan İlseven,  Devlet resim heykel sergisi ödülü sahibi olup,  6 kişisel sergi yanında onlarca karma sergide yer aldı.

Yard. DoçDr Serkan İlseven’in yurt içi ve yurt dışında birçok kolleksiyonda resimleri yer alıyor.

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