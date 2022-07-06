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İlter Türkmen hayatını kaybetti

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İlter Türkmen hayatını kaybetti
İlter Türkmen hayatını kaybetti

Türkiye’nin eski Dışişleri Bakanlarından olan İlter Türkmen, 94 yaşında hayata veda etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “1949 – 1991 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, eski Müsteşarımız, Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Nezdinde (New York ve Cenevre) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu İlter Türkmen’i 6 Temmuz 2022 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” denildi.

1927 yılında İstanbul’da doğan ve Türk Dışişleri Bakanlığı’nda yaklaşık 40 yıl hizmet veren İlter Türkmen, Türkiye’de 1980 darbesinin ardından Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmiş ve 1983 yılı sonuna kadar bu görevini sürdürmüştü. İlter Türkmen, KKTC’nin ilan edildiği 15 Kasım 1983’te de Türkiye Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

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