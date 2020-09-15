  • BIST 1.111
  • Altın 471,094
  • Dolar 7,4683
  • Euro 8,8495
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPilli: 2002 test yapıldı, 21 pozitif vaka,9 vaka yerel

İltihap sökücü ilacın Covid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü

» »
ABD'de bir ilaç şirketinin yaptığı araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs vakalarında kullanılan bir ilaca ek olarak iltihap sökücü bir hapın kullanılması durumunda iyileşme süresi bir gün kısalıyor
İltihap sökücü ilacın Covid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü

Eli Lilly ilaç firmasınca yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastaları için kullanılan Remdesivir isimli virüs ilacı ile piyasada bir eklem iltihabı hapı olarak satılan Baricitinib de kullanılması durumunda tedavi süresinin bir gün kısaldığı iddia edildi.

 

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmanın sonuçlarını paylaşan firma, eczanelerde Olumiant ismiyle bulunabilen bir hap olan Baricitinib kullanılan Kovid-19 hastalarının tamamının 4 gün yerine 3 günde iyileştiğini belirtti.

Eli Lilly, binden fazla hasta üzerinde etkisi test edilen ve Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı yapan Baricitinib hapı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Virüse karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor15 Eylül 2020 Salı 19:43
  • Korona hastalarının umudu sürfaktan protein D! SARS ve MERS virüslerini de inceleyen Türk hekim müjdeyi verdi15 Eylül 2020 Salı 13:50
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 29 Milyon 449 Bini Aştı15 Eylül 2020 Salı 13:30
  • DSÖ'den "Kovid-19 Son Salgın Olmayacak" Uyarısı15 Eylül 2020 Salı 12:50
  • Son dakika: Coronavirüs aşısı ile ilgili çarpıcı açıklama! Tarih vererek uyardı15 Eylül 2020 Salı 10:36
  • Grip aşısı yaptırdıktan sonra yaşanan kol ağrısı nasıl geçer?15 Eylül 2020 Salı 10:29
  • Uzm. Estetisyen Sibel Kırbaş; Vücutta Oluşan Çatlaklara Dikkat Çekti !15 Eylül 2020 Salı 10:22
  • Vücutta neden ödem oluşur? Ödeme sebep olabilecek hastalıklar nelerdir?15 Eylül 2020 Salı 09:55
  • Koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandıran ilaç! Eczanelerde de bulunuyor15 Eylül 2020 Salı 09:11
  • Bilim insanları korkutan koronavirüs araştırmasını paylaştı: Virüs beyin hücrelerini öldürüyor14 Eylül 2020 Pazartesi 23:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti