İltihaplı eklem romatizması en fazla 25-55 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Dede Vahedi, ailesinde Romatoid Artrit vakası olan birinde hastalığın görülme riskinin, olmayanlara göre 10 kattan daha fazla olduğunu söyledi.

Eklem romatizması hastalıkları, insanların hareket kabiliyetlerini olumsuz etkiledikleri için yaşam kalitesini büyük ölçüde düşüren hastalıklardır. Romatoid Artrit ise en sık görülen iltihaplı eklem romatizması olarak bu tip hastalıkların başında gelir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Dede Vahedi, yaşam boyu sürebilen kronik bir hastalık olan Romatoid Artrit hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Hülya Vahedi, yaşam boyu sürebilen hastalık olan Romatoid Artrit’in en fazla kadınlarda ve 25 ila 55 yaş arasında görüldüğünü söylüyor.

“Romatoid Artritli bir hastanın birinci derece akrabalarında, Romatoid Artrit görülme olasılığı normale göre on kat daha fazladır” diyen Uzm. Dr. Hülya Dede Vahedi, “Bu hastalıkta HLA-DRB1 geni en çok sorumlu tutulan gendir. Genetik yatkınlık olan kişilerde bazı çevresel faktörler hastalığı ortaya çıkarmada rol oynar. Çevresel faktörlerden ise en çok sigaranın ve ağız içinde kronik diş eti iltihabından sorumlu Porphyromonas gingivalis isimli bakterinin Romatoid Artritin ortaya çıkmasında rolü olduğu bilinmektedir” ifadesini kullandı.

En sık kadınlarda görülüyor

Romatoid Artrit hastalığının yaklaşık olarak yüzde 0,5 ila yüzde 1 sıklığında görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, bu hastalığın en sık kadınlarda görüldüğünü belirtti. Romatoid Artritin en sık 25 – 55 yaşları arasında başladığını söyleyen Uzm. Dr. Vahedi, hastalığın geliş semptomlarının esas olarak eklemlerde ve eklem etraflarındaki tendonlarda görüldüğünü söyledi. Romatoid Artrit, aynı zamanda sistemik bir hastalık olduğu için, eklemlerin dışında, cilt altı nodülleri, akciğer ve kalp de ve diğer bazı organlarda da belirtiler görülebiliyor.

Eklem şişmesi en önemli belirti

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Hülya Dede Vahedi, eklem şişmesi ve bir saatten uzun süren sabah tutukluluğunun önemli belirtilerden olduğunu söyledi. Hastalığın tipik olarak el ve ayakların küçük eklemlerinde, el ve ayak bileklerinde şişme ve tutukluk olarak başladığını söyleyen Uzm. Dr. Vahedi, aynı zamanda dirseklerde, omuzlarda, dizlerde ve kalça eklemlerinde de zamanla tutulmalar görüldüğünü belirtti. Uzm. Dr. Hülya Dede Vahedi sözlerine şöyle devam etti: “Aylar içinde yeni eklem tutulumları olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur. Tipik Romatoid Artrit hastalarında beşten fazla eklem tutulmaktadır. Sabah ağrısı ve gece ağrısı fazladır. Hareket ettikçe sabahları olan eklem ağrısı ve tutukluklarda azalma olur. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur.”

Birden fazla eklemde görülebilir

Bazı vakalarda Romatoid Artrit hastalığının çok hızlı gelişebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Hülya Dede Vahedi, hastalığın tüm eklemlerde ağrı, şişme ve tutukluk yaptığını belirtti. Hatta Romatoid Artrit hastalarının yataktan kalkamayacak kadar ağrılarının ve tutukluğunun olabileceğini de söyleyen Uzm. Dr. Vahedi, hastalığın tek bir eklemde veya birkaç eklemde ortaya çıkabileceğini belirtti. Romatoid Artrit hastalığının palindromik denilen bir başlangıç şekli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Vahedi, bu tür başlangıçlarda tek bir eklemde akut bir şişme olduğunu ve yaklaşık üç gün içinde tamamen iyileşebildiğini belirtti. Bu atakların aylar sonra tekrar başka eklemde tekrarlanabileceğini söyledi.

Hastalığın ileri yaşlarda başlayan bir türünün de olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Vahedi, bu durumda hastalığın omuzlarda ve kalçalarda ileri derecede sabah ve gece tutukluğu ile başladığını ifade etti. Uzm. Dr. Vahedi, Romatoid Artritin zaman zaman Polimiyaljiya Romatika isimli bir başka hastalıkla karıştırılabileceği uyarısı yaptı.

Zamanında tedaviye başlamak kalıcı hasarları önleyebilir

Romatoid Artrit hastalığına yakalanan kişilerin tanı ve tedavisinin gecikmesi ile ellerde kuğu boynu deformitesi, düğme deliği deformitesi ve ulnardeviasyon gibi deformasyonların görülebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Vahedi, hastalığın teşhisinin esas olarak hastaların yakınmaları ve muayene bulguları ile konulabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Vahedi, hastaların takibi ve bazı laboratuvar ve radyolojik bulgularında teşhis koymada yardımcı olabileceğini belirtti. Uzm. Dr. Hülya Dede Vahedi “Kesin teşhis için diğer muhtemel hastalıkların dışlanması gerekir. Romatoid Artrit hastalığının tedavisinde kortikosteroid ve hastalık seyrini değiştiren temel ilaçlar kullanılır. Hastaların eklem ve kaslarını güçlendirici egzersizleri de ilaç tedavilerinin yanında yapmaları önemlidir” ifadesini kullandı.