"IMAGINE Programına" Cumhurbaşkanlığı'ndan OXI!

Alman Büyükelçiliği’nin sponsorluğunda 2017 yılında başlatılan Imagine Eğitim Programı, Kıbrıs’ta temas ve iş birliğini arttırmayı amaçlayan bir proje olarak hayata geçirilmiş ve iki toplum tarafından da uygulanması hedeflenmişti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) da destek verdiği proje, Kıbrıs’ın genlinde bugüne kadar, 5091 öğrenciyi ve onlara eşlik eden 582 öğretmeni bir araya getirmeyi başarmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, gönderdiği genelgede, 2022-2023 ders yılı için "Imagine" Projesi'nin uygulanmasında izlenecek yöntem ve ahiren temin edilen eğitim materyallerine ilişkin yapılan değerlendirmede, Kıbrıs adasında iki aynı otorite/devlet bulunduğu gerçeğinin göz ardı edildiği belirtildi.

Donangil, projede KKTC’nin izlemekte olduğu egemen eşitlik ve bunun gereklerine dayalı siyaset açısından bazı sakıncalı hususlar içerdiğinin tespit edildiğini bildirildi.

Donangil, “Dolayısıyla, Imagine Projesi'nin yeniden değerlendirilmesine imkan vermek maksadıyla, projenin uygulanmasının ertelenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir” dedi.