İmam hatipliler: "AK Parti’ye oy vermeye mecbur muyuz"

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 23 Haziran öncesi bir imam hatip lisesini gezen AKP'lilerin öğrencilere "Oyunuz Binali beye herhalde” dediğini öğrencilerin de "Biz imam hatipliyiz diye AK Parti’ye oy vermeye mecbur muyuz" karşılığını verdiğini yazdı.

Dilipak'ın yazdığına göre 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım'a karşı yaklaşık 810 bin fark atarak kazandığı seçimden önce bir grup AKP'li İstanbul'da bir imam hatip lisesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında AKP'liler öğrencilere, “Oyunuz Binali beye herhalde” dedi. Öğrenciler AKP'lilere yanıt olarak "Biz imam hatipliyiz diye AK Parti’ye oy vermeye mecbur muyuz, Ekrem beyin duruşu bize çok yakın geliyor" karşılığını verdi.

Öğrenciler ve AKP'liler arasındaki diyalogu aktaran Dilipak'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü aynen şöyle:

Seçim öncesi, AK Parti ilçeden bir grub İstanbul’da bir Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eder. İmam Hatip son sınıftaki kız öğrencilerle sohbet ederler. “Oyunuz Binali beye herhalde” deyince aldıkları cevap şu olur: “Biz imam hatipliyiz diye AK Parti’ye oy vermeye mecbur muyuz, Ekrem beyin duruşu bize çok yakın geliyor.” Bizimkiler bunu beklemiyorlardı. Bizim tarlamızı başkaları sürmüştü, köprünün altından çok sular akmıştı. Güzel binalar yaptık ama, dışı birileri kıskandırırken, içi bizi yakıyordu! Bizim İmam-Hatip dernekleri, Vakıfları ‘Deist İlahiyatçı, Meslekçi’(!) beklemiyorlardı. Sahi, ‘biz eskiden eskiden’ ‘İrşad faaliyeti’ diye bir faaliyetimiz vardı değil mi. ‘Tebliğ’e çıkardık. Şimdi ‘Deistlik’ten şikayet ediyoruz. Neyse! Halimiz bu! Şimdi ah-vah’ı bırakıp, takkemizi önümüze koyup düşünmemiz gerek. Tarikat, parti, vakıf, dernek, vakıf, evet şimdi övünme ve dövünme zamanı değil. Çözüm üretmeliyiz, Ne yapacaksak hemen şimdi! Zira yarın çok geç olabilir. Şimdi itiraf zamanıdır: İnni küntü minezzalimin! Selâm ve dua ile.