İmamdan çirkin sözler: Elbet önümüze geleceksiniz, o zaman pamuk yerine rakı şişesi tıkayacağız

Denizli Bayramyeri Camii İmamı Fettah Kahraman adlı bir kişinin paylaşımı tepkilere neden oldu.

Sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımda çirkin sözler sarf eden Kahraman, rakı içen vatandaşları hedef gösterdi.

Kahraman, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İmamlardan rahatsız olan güruh elbet önümüze geleceksiniz, o zaman pamuk yerine rakı şişesi tıkayacağız haberiniz olsun."

İşte o paylaşım: