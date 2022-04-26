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İmamoğlu: '2023 seçiminde Erdoğan kaybedecek'

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraybosna ziyaretinde verdiği röportajda "2023 seçimlerinde muhalefetin Erdoğan'a karşı zafer kazanacağını" söyledi.
İmamoğlu: '2023 seçiminde Erdoğan kaybedecek'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Balkan İnsight'a verdiği röportajda, "Muhalefetin, 2023 seçimlerinde en iyi cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ince eleyip sık dokuyacak" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul edip etmeyeceği sorulduğunda, "Şu an için gündemimde bu yok. Tek gündemim İstanbul" açıklamasında bulundu. 

İmamoğlu, 2019'da kazandığı İstanbul seçimini hatırlatarak, "İstanbul'u kaybettikleri gibi Türkiye'yi de kaybedecek [...] 25 yıl boyunca yönettiği şehri kaybettiler, onlar için kolay değil. Her şeyin kendilerine ait olduğunu düşündüler, olmadı"  dedi.

İmamoğlu verdiği röportajda ayrıca, Erdoğan'ın İstanbul hakkındaki cümlesini alıntılayarak "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder" sözlerini ifadesine ekledi.

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