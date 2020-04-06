İmamoğlu: “374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartıyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Periscope yayınında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldıkları önlemlerle ilgili olarak açıklama yaptı.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına değinen İmamoğlu, bu yaş aralıklarındaki kişiler için de bir kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldıkları tedbirlerle ilgili olarak "374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartma kararı aldık" dedi.

"Toplumun yüzde 64'ünün sokağa çıkmayla ilgili bir sorunu yok. Ancak hepimiz sanki bu tecrit kendimize uygulanıyormuş gibi evden çıkmamamız gerekiyor. Toplu taşımayı hazır tutuyoruz ama bunu görevi olan insanlara kolaylık sağlamak" diyen İmamoğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: “Bugün yüzde 25 yoğunluğa müsaade etmediğimiz toplu taşıma süreçlerinde bugünden itibaren çok aza inmiş Moda ve İstiklal Caddesi tramvaylarını iptal ettik. Kabataş-Taksim hattını da durdurduk. Bu hatlarımızın kullanımı neredeyse yüzde 1'e inmişti. Yüzde 5'e kadar düşen metro hattı kullanımından dolayı, saat 21'den itibaren metroları artık kullanamayacaksınız.”