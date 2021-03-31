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İmamoğlu: 6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım

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KRT TV'de konuşan İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili "İstanbul'a en büyük ihanet projesidir" sözlerini tekrarladı.
İmamoğlu: 6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili "Terörle HDP konusunu aynı potaya koyarsanız tam istenen noktaya gelirsiniz. Altı milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım. Nerede eksik davrandılar, hangi konularda söz söylemediler HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir" dedi.

KRT TV'de konuşan İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili "İstanbul'a en büyük ihanet projesidir" sözlerini tekrarladı.

Kanal İstanbul projesinin engellenmesinin şart olduğunu belirten İmamoğlu, "Bunun için de var gücümüzle tüm hukuki yolları kullanarak mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

"2 yıl sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek" diyen İmamoğlu, "Bu yapılanlar, bu işi alanlar, bu finansı verenler, devletin ve milletin hafızasından asla çıkmayacak. Bu memleketin değişmesi adına iki sene sonra bu ülkede Millet İttifakı süreci yönetecek demekten, hatta ve hatta 'Türkiye ittifakı bu süreci yönetecek demekten niye geri durayım ki?” ifadelerini kullandı.

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