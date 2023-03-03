İmamoğlu, aday için anket gösterenlere İstanbul’u hatırlattı

Masanın dağılmaması gerektiğine dair uyaran İmamoğlu, adayının Kılıçdaroğlu olduğunu yineledi.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programa katılan İmamoğlu, şunları söyledi:

*Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı gibi bir mesele yok. Ben her yerde söyledim; her Cumhuriyet Halk Partilinin adayı genel başkanıdır (Kemal Kılıçdaroğlu). Benim de adayım genel başkandır. Tabii ki burada karar verici bir altılı masa var.

*Bu masanın kararı önemli. Bu masanın kararı alırken birbirini tatmin etmesi, kaygıların giderilmesi önemli. Bu masa ayrılık masası değil.

*Bu masada hepimiz and içtik. Altılı masadan bir, iki eksilmemeli. Böyle bir şey yok.

*Bakın burada birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygılanıyorsa o kaygıyı gidereceğiz.

Anket isteyenlere İstanbul örneği

İYİ Partili bazı isimler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını anketlere bakarak iddia ediyordu. Bugün Reuters’a konuşan bir İYİ Parti yetkilisi, anketlerin öne çıkardığı isimlere dikkat çekti: “Anketlerin söylediği isimler belli, o isimler de tartışılsın. Bu seçim kazanılmalı, çünkü sistemin normalleşmesi için artık son şans. Hiçbir şey riske atılmamalı.”

İmamoğlu’nun İstanbul yerel seçimleri için yapılan anketleri hatırlatması dikkat çekti.

İmamoğlu şunları kaydetti:

*Bakın kolay mı kazandık biz İstanbul seçimlerini. Bazı şehirlerde 14-15 puan öndeyken İstanbul’da 14-15 puan gerideydik, ilk ölçümlerde.

*Bir de hangi şehirle bir iktidarın en tepesindeki insan gelip 30-40 miting yaptı. Ama biz, kırılganlıkları, zorlukları gidermeye gayret ettik.