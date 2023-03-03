  • BIST 5.221,89
  • Altın 1122.701
  • Dolar 18.9014
  • Euro 20.06
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem

İmamoğlu, aday için anket gösterenlere İstanbul’u hatırlattı

»
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “Kazanamaz” diyerek karşı çıkıp ‘anketlerin söylediği isimleri’ önerenlere İstanbul’daki yerel seçimleri hatırlattı.
İmamoğlu, aday için anket gösterenlere İstanbul’u hatırlattı

Masanın dağılmaması gerektiğine dair uyaran İmamoğlu, adayının Kılıçdaroğlu olduğunu yineledi.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programa katılan İmamoğlu, şunları söyledi:

*Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı gibi bir mesele yok. Ben her yerde söyledim; her Cumhuriyet Halk Partilinin adayı genel başkanıdır (Kemal Kılıçdaroğlu). Benim de adayım genel başkandır. Tabii ki burada karar verici bir altılı masa var. 

*Bu masanın kararı önemli. Bu masanın kararı alırken birbirini tatmin etmesi, kaygıların giderilmesi önemli. Bu masa ayrılık masası değil. 

*Bu masada hepimiz and içtik. Altılı masadan bir, iki eksilmemeli. Böyle bir şey yok. 

*Bakın burada birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygılanıyorsa o kaygıyı gidereceğiz. 

Anket isteyenlere İstanbul örneği

İYİ Partili bazı isimler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını anketlere bakarak iddia ediyordu. Bugün Reuters’a konuşan bir İYİ Parti yetkilisi, anketlerin öne çıkardığı isimlere dikkat çekti: “Anketlerin söylediği isimler belli, o isimler de tartışılsın. Bu seçim kazanılmalı, çünkü sistemin normalleşmesi için artık son şans. Hiçbir şey riske atılmamalı.”

İmamoğlu’nun İstanbul yerel seçimleri için yapılan anketleri hatırlatması dikkat çekti.

İmamoğlu şunları kaydetti: 

*Bakın kolay mı kazandık biz İstanbul seçimlerini. Bazı şehirlerde 14-15 puan öndeyken İstanbul’da 14-15 puan gerideydik, ilk ölçümlerde. 

*Bir de hangi şehirle bir iktidarın en tepesindeki insan gelip 30-40 miting yaptı. Ama biz, kırılganlıkları, zorlukları gidermeye gayret ettik.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deprem bölgesinde uyuz vakalarında korkutan artış02 Mart 2023 Perşembe 21:52
  • Türkiye seçime doğru ...Millet İttifakı adayı hazır...02 Mart 2023 Perşembe 21:13
  • Kuraklık tehlikesi büyüyor! Bir ilde su kullanımına kısıtlama...02 Mart 2023 Perşembe 19:41
  • Mahkeme Eskişözlük hakkında erişimin engellenmesi kararı kaldırıldı02 Mart 2023 Perşembe 17:12
  • Ankara'daki kimyasal fabrikasında yangın: Can kaybı var02 Mart 2023 Perşembe 16:49
  • Bağımsız denetim firması Kızılay’ın hesaplarına 'sınırlı olumlu görüş' verdi, gerekçeler neler?02 Mart 2023 Perşembe 15:59
  • Kuş gribi döndü, kanatlı hayvanlar karantinaya alındı02 Mart 2023 Perşembe 15:55
  • Türkiye'de seçim... Altılı Masa aday için toplandı: Masada hangi isimler var?02 Mart 2023 Perşembe 15:26
  • Deprem bölgesinden hava yoluyla 618 bine yakın kişi tahliye edildi02 Mart 2023 Perşembe 15:12
  • Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Adayını Bugün Belirliyor02 Mart 2023 Perşembe 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti