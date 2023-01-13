İmamoğlu: Ağır yenilgi alacaklar

Yargının ne kadar siyasallaştığını ve bu durumun, demokrasimize nasıl zarar verdiğini görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok. Türkiye'de, hayatın istediği gibi şekillenmesi için ilgili kurumlara talimat vermekte bir sorun görmeyen, otoriter bir zihniyet var. Kimsenin onlara meydan okumasını istemiyorlar."