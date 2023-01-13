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İmamoğlu: Ağır yenilgi alacaklar

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Financial Times’a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, seçmenin AKP’yi cezalandıracağını düşünüyor
İmamoğlu: Ağır yenilgi alacaklar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından hapis ve siyaset cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz gazetesi Financial Times'a konuştu.

"Türk muhalefet lideri, siyasi yasağın demokrasiyi baltaladığını söylüyor" başlığıyla servis edilen haberde, Türkiye'de yargının siyasallaştığını iddia eden ve hükümetin seçimde kaybedeceğini öne süren İmamoğlu; kendisine verilen cezanın, hükümetin İstanbul seçimlerini kaybedince yaşadığı büyük travmadan kaynaklandığına inandığını söyledi:

  • "Demokrasiyi baltalıyorlar, insanları seçme özgürlüğünden mahrum bırakıyorlar.
  • Seçmenler bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıkta yanıt verecek ve hükümet ağır bir yenilgi alacak.
  • Bana verilen ceza hükümetin İstanbul seçimlerini kaybedince yaşadığı büyük travmadan kaynaklanıyor.
  • Yargının ne kadar siyasallaştığını ve bu durumun, demokrasimize nasıl zarar verdiğini görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok. Türkiye'de, hayatın istediği gibi şekillenmesi için ilgili kurumlara talimat vermekte bir sorun görmeyen, otoriter bir zihniyet var. Kimsenin onlara meydan okumasını istemiyorlar."

Haberde, İmamoğlu'nun muhalefet lideriymiş gösterilmesi dikkati çekti.

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