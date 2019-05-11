İmamoğlu Akıncı ile görüşüyor

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmesi başladı.
İmamoğlu dün akşam geldiği Kıbrıs Ercan Havalimaın'nda sevgi gösterileri ve her şey çok güzel olacak sloganları ile karşılanmıştı.
CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmesi başladı.
İmamoğlu dün akşam geldiği Kıbrıs Ercan Havalimaın'nda sevgi gösterileri ve her şey çok güzel olacak sloganları ile karşılanmıştı.
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