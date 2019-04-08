  • BIST 98.979
  • Altın 234,995
  • Dolar 5,6284
  • Euro 6,3196
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İmamoğlu ‘ana akım ambargosu’nu sosyal medyada aştı: 5.7 milyon kez izlendi

»
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığına seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, ana akım medyanın basın toplantılarına ‘ambargo’ koymasına rağmen sosyal medyada hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaştı.
İmamoğlu ‘ana akım ambargosu’nu sosyal medyada aştı: 5.7 milyon kez izlendi

31 Mart yerel seçiminde AKP’li rakibi Binali Yıldırım’dan birkaç bin oy fazla alan İmamoğlu, AKP’nin geçersiz oyları saydırması ve itirazlarda bulunması nedeniyle, seçim sonuçları kesinleşmediği için henüz mazbatasını alamadı. AKP son olarak İstanbul’da tüm oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvururken, İmamoğlu da itirazı dün akşam saat 17.00’deki basın toplantısında değerlendirdi.

TV’ler İmamoğlu’nu yayınlamadı

Ancak daha öncekilerde olduğu gibi birçok haber kanalı, İmamoğlu’nun basın toplantısını ya hiç yayınlamamayı tercih etti ya da çok kısa bir bölümünü canlı olarak verdi. CHP’li siyasetçi de basın toplantısını milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesaplarından yayınladı.

İmamoğlu’nun resmi Facebook hesabından paylaşılan 22 dakikalık basın toplantısı videosu, kısa sürede 1 milyon 1552 kişi tarafından seyredildi. Yine hesaptan, basın toplantısının bazı kısımlarının paylaşıldığı üç video da toplamda 523 bin kez izlendi.

En çok izlenme sayısı Instagram’da

CHP’li siyasetçi, aynı basın toplantısından üç video da Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Buradaki toplam izlenme sayısı ise yaklaşık 2 milyon 273 bine ulaştı.

Instagram’da da üç video toplamda 2 milyon 509 bin 978 kez izlendi. Böylece İmamoğlu’nun TV’ler tarafından verilmeyen basın toplantısı, 8 Nisan saat 02.45 itibariyle, sosyal medyada toplamda 5 milyon 779 bin izlenmeye sayısına ulaşmış oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı08 Nisan 2019 Pazartesi 07:29
  • İstanbul'da oyların yeniden sayılmasını isteyen AKP, organize usulsüzlük iddiasına dayanak olarak neleri gösterdi?08 Nisan 2019 Pazartesi 07:28
  • Adım Adım sona doğru... Son dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum! Sandıkların yüzde 90’ı sayıldı08 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
  • Son dakika… Mansur Yavaş, yarın mazbatasını alıyor!07 Nisan 2019 Pazar 23:31
  • İstanbul'da Son Durum 21:55 -Geçersiz oyların %85'i sayıldı!07 Nisan 2019 Pazar 22:29
  • Bursa'da CHP'nin tüm oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz reddedildi07 Nisan 2019 Pazar 22:18
  • İstanbul'da son durum: AKP, oyların tamamının sayımı için YSK'ya başvurdu07 Nisan 2019 Pazar 21:45
  • Flaş İddia: CHP’li Tezcan: Seçmen listelerini topluyorlar, evlere giriyorlar07 Nisan 2019 Pazar 20:42
  • Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor07 Nisan 2019 Pazar 19:46
  • Geçersiz oyların %80,53'ü sayıldı. İmamoğlu önde fark kapanmıyor07 Nisan 2019 Pazar 18:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti