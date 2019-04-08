İmamoğlu ‘ana akım ambargosu’nu sosyal medyada aştı: 5.7 milyon kez izlendi

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığına seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, ana akım medyanın basın toplantılarına ‘ambargo’ koymasına rağmen sosyal medyada hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaştı.

31 Mart yerel seçiminde AKP’li rakibi Binali Yıldırım’dan birkaç bin oy fazla alan İmamoğlu, AKP’nin geçersiz oyları saydırması ve itirazlarda bulunması nedeniyle, seçim sonuçları kesinleşmediği için henüz mazbatasını alamadı. AKP son olarak İstanbul’da tüm oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvururken, İmamoğlu da itirazı dün akşam saat 17.00’deki basın toplantısında değerlendirdi.

TV’ler İmamoğlu’nu yayınlamadı

Ancak daha öncekilerde olduğu gibi birçok haber kanalı, İmamoğlu’nun basın toplantısını ya hiç yayınlamamayı tercih etti ya da çok kısa bir bölümünü canlı olarak verdi. CHP’li siyasetçi de basın toplantısını milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesaplarından yayınladı.

İmamoğlu’nun resmi Facebook hesabından paylaşılan 22 dakikalık basın toplantısı videosu, kısa sürede 1 milyon 1552 kişi tarafından seyredildi. Yine hesaptan, basın toplantısının bazı kısımlarının paylaşıldığı üç video da toplamda 523 bin kez izlendi.

En çok izlenme sayısı Instagram’da

CHP’li siyasetçi, aynı basın toplantısından üç video da Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Buradaki toplam izlenme sayısı ise yaklaşık 2 milyon 273 bine ulaştı.

Instagram’da da üç video toplamda 2 milyon 509 bin 978 kez izlendi. Böylece İmamoğlu’nun TV’ler tarafından verilmeyen basın toplantısı, 8 Nisan saat 02.45 itibariyle, sosyal medyada toplamda 5 milyon 779 bin izlenmeye sayısına ulaşmış oldu.