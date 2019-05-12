  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

İmamoğlu: Anadolu Ajansı'na alternatif seçim haber merkezi kuracağız

»
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi için alternatif haber merkezi kuracaklarını belirterek 'Vatandaşın tek haber kaynağı AA olmayacak' dedi.
İmamoğlu: Anadolu Ajansı'na alternatif seçim haber merkezi kuracağız

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi için alternatif haber merkezi kuracaklarını ve bilgi merkezlerinin genişletileceğini belirterek "Vatandaşın tek haber kaynağı AA olmayacak" dedi.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Ekrem İmamoğlu, sandıklardan anlık sonuç alma konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirterek, YSK’nın 31 Mart İstanbul seçimini iptal edip yenilenmesine karar verdiği 6 Mayıs’ı takip eden iki-üç gün içinde “İstanbul Gönüllüleri” sayısının 20 bin civarından 100 bine çıktığını ve sayının 300 bine ulaşabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hangi İslam coğrafyasına bakarsanız Müslümanlar eziliyor"12 Mayıs 2019 Pazar 14:41
  • CHP'den Binali Yıldırım'a yanıt: İmamoğlu'nun mazbatası çalındı12 Mayıs 2019 Pazar 14:34
  • Bülent Arınç: İmamoğlu sempatik tavırlar sergiliyor12 Mayıs 2019 Pazar 11:33
  • Her şey çok güzel olacak diyen Cahit Berkay’a ödülünü vermediler11 Mayıs 2019 Cumartesi 23:03
  • Bahçeli, İmamoğlu'nun "Her şey güzel olacak" sloganını eleştirdi: Yerin dibine batsın sizin güzelliğiniz11 Mayıs 2019 Cumartesi 22:10
  • Kılıçdaroğlu: Hürriyet’i basan kişi AKP Londra temsilcisi oldu11 Mayıs 2019 Cumartesi 21:47
  • Bahçeli'ye cevap Can Yılmaz'dan geldi: Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim...11 Mayıs 2019 Cumartesi 16:11
  • Nihat Hatipoğlu Acun Ilıcalı'ya aşkını ilan eden erkek seyirciye ne diyeceğini bilemedi (video)11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:16
  • MHP Lideri Devlet Bahçeli: Öcalan avukatıyla görüşsün11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:29
  • Genişlemeden sorumlu AB komiseri Hahn: YSK’nın gerekçeleri ‘güldürü’ gibi11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti