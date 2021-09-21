İmamoğlu Atina ziyaretinde Başbakan Miçotakis ile görüşecek

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanni'nin resmi konuğu olarak 21-22 Eylül Salı ve Çarşamba günleri Atina'da olacak.

Resmi ziyaret programına göre İmamoğlu, salı günü saat 11.15'te Atina Belediye Binası'nı ziyaret edecek ve burada Belediye Başkanı Bakoyanni ile görüşecek. İkili basına ortak açıklamalar yapacak.

Yoğun Atina programı

Öğlen saatlerinde iki belediye başkanını Başbakan Kyriakos Miçotakis kabul edecek. Öğleden sonra, Atina Belediye Başkanı, İmamoğlu'na Akropolis arkeolojik alanını gezmek için eşlik edecek. İki başkan daha sonra Monica Bellucci'nin “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” monoloğunu izlemek için Herod Atticus Odeon tiyatrosunu ziyaret edecek.

Çarşamba günü İmamoğlu, saat 11.30'da Antik Agora'yı, ardından Sintagma Meydanı ve Zappion'u ziyaret ederek bölgede devam eden kentsel dönüşüm projelerini inceleyecek.

Daha sonra Lenorman'daki eski Halk Tütün Fabrikasında Kültür ve Kalkınma Örgütü NEON'un “Portallar” sergisini ziyaret edecek. İmamoğlu Çarşamba gecesi de İstanbul'a geri dönüş yapacak.

İmamoğlu'nun ziyareti, Bakoyanni'nin geçen Mayıs ayında iki belediye başkanının kültür ve turizm alanlarında bir mutabakat ve iş birliği anlaşması imzaladığı İstanbul ziyaretine iade-i ziyaret olarak yapılıyor.