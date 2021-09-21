  • BIST 1.400,880
  • Altın 488,54
  • Dolar 8,6430
  • Euro 10,1200
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

İmamoğlu Atina ziyaretinde Başbakan Miçotakis ile görüşecek

»
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanni'nin resmi konuğu olarak 21-22 Eylül Salı ve Çarşamba günleri Atina'da olacak.
İmamoğlu Atina ziyaretinde Başbakan Miçotakis ile görüşecek

Resmi ziyaret programına göre İmamoğlu, salı günü saat 11.15'te Atina Belediye Binası'nı ziyaret edecek ve burada Belediye Başkanı Bakoyanni ile görüşecek. İkili basına ortak açıklamalar yapacak.

Yoğun Atina programı

Öğlen saatlerinde iki belediye başkanını Başbakan Kyriakos Miçotakis kabul edecek. Öğleden sonra, Atina Belediye Başkanı, İmamoğlu'na Akropolis arkeolojik alanını gezmek için eşlik edecek. İki başkan daha sonra Monica Bellucci'nin “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” monoloğunu izlemek için Herod Atticus Odeon tiyatrosunu ziyaret edecek.

Çarşamba günü İmamoğlu, saat 11.30'da Antik Agora'yı, ardından Sintagma Meydanı ve Zappion'u ziyaret ederek bölgede devam eden kentsel dönüşüm projelerini inceleyecek.

Daha sonra Lenorman'daki eski Halk Tütün Fabrikasında Kültür ve Kalkınma Örgütü NEON'un “Portallar” sergisini ziyaret edecek. İmamoğlu Çarşamba gecesi de İstanbul'a geri dönüş yapacak.

İmamoğlu'nun ziyareti, Bakoyanni'nin geçen Mayıs ayında iki belediye başkanının kültür ve turizm alanlarında bir mutabakat ve iş birliği anlaşması imzaladığı İstanbul ziyaretine iade-i ziyaret olarak yapılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Saner, dün Hatay'ın İskenderun ilçesinde gazilerle bir araya geldi20 Eylül 2021 Pazartesi 10:21
  • İmamoğlu Atina'yı ziyaret edecek19 Eylül 2021 Pazar 16:31
  • Fehmi Koru: AK Partililer de artık o tehlikeli soruyu soruyor: "AK Parti giderse ne olacak?"19 Eylül 2021 Pazar 14:07
  • Ankara'dan MED9 bildirisine tepki18 Eylül 2021 Cumartesi 21:31
  • Türkiye'de HES uygulamasında yeni dönem: Aşıların geçerli olduğu ülkeler görülecek18 Eylül 2021 Cumartesi 19:01
  • ‘Kış çok ağır geçecek’ dedi… Yeniden kapanmaya işaret etti18 Eylül 2021 Cumartesi 16:33
  • MetroPoLL anketi yayımlandı: Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı18 Eylül 2021 Cumartesi 14:35
  • Kavala'nın serbest bırakılması için 30 Kasım'a kadar süre18 Eylül 2021 Cumartesi 13:02
  • Uygur lidere yeni giriş yasağı konmuş: Türkiye’ye alınmadı18 Eylül 2021 Cumartesi 12:07
  • İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı17 Eylül 2021 Cuma 22:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti