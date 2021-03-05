İmamoğlu: Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmakta ısrarcı olduğunu söyledi. İmamoğlu, yapının Osmanlı mirası olduğunu belirterek "Tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında Kasımpaşa'daki Divanhane'nin durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

"Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama ecdad mirasını yıkmada ısrarcı."