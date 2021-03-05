  • BIST 1.543
  • Altın 408,234
  • Dolar 7,4846
  • Euro 8,9322
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

İmamoğlu: Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız

»
Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
İmamoğlu: Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmakta ısrarcı olduğunu söyledi. İmamoğlu, yapının Osmanlı mirası olduğunu belirterek "Tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında Kasımpaşa'daki Divanhane'nin durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

"Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

  • "Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama ecdad mirasını yıkmada ısrarcı."
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatvan'da askeri helikopter düştü; 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı04 Mart 2021 Perşembe 19:06
  • Şarkıcı Reynmen hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi04 Mart 2021 Perşembe 18:45
  • TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yarın KKTC’ye geliyor04 Mart 2021 Perşembe 18:25
  • MetroPOLL: Erdoğan’a ‘görev onayı’ vermeyenlerin oranı verenlerden yüksek04 Mart 2021 Perşembe 18:11
  • İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti04 Mart 2021 Perşembe 14:55
  • CHP’li vekil: Hedef Anayasa’nın ilk dört maddesi, laikliği çıkarmaya çalışıyorlar03 Mart 2021 Çarşamba 23:55
  • Beslenme güçlüğü çektiği için ameliyat edilen ineğin karnından 15 kiloluk halat çıktı03 Mart 2021 Çarşamba 23:15
  • Nefes darlığı ve şiddetli ağrı şikâyetiyle hastaneye başvurdu; ciğerinden Arnavut biberi çıktı03 Mart 2021 Çarşamba 23:01
  • Tahir Elçi davası | Sanık polislerin tutuklanması talebi reddedildi, yurt dışına çıkışları yasaklandı03 Mart 2021 Çarşamba 21:26
  • Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabı için Didem Soydan'la klip çekti03 Mart 2021 Çarşamba 21:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti