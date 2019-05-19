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İmamoğlu, Bayülgen'in "Proje misiniz?" sorunu yanıtladı: Trabzon'un 40 haneli köyünde doğmuş Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim

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İmamoğlu, Bayülgen'in "Proje misiniz?" sorunu yanıtladı: Trabzon'un 40 haneli köyünde doğmuş Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim
İmamoğlu, Bayülgen'in "Proje misiniz?" sorunu yanıtladı: Trabzon'un 40 haneli köyünde doğmuş Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve YSK kararıyla mazbatası iptal edilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, Okan Bayülgen'in "Siz proje misiniz?" sorusuna, "Evet ben bir projeyim. Ama şöyle bir projeyim. Trabzon'un 40 haneli bir köyünde 60 metrekare evde doğmuş,  Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim" şeklinde yanıtladı. Ayrıca İmamoğlu program sonunda horon oynadı.

İmamoğlu, Okan Bayülgen, sunduğu 'Uykusuzlar Kulubü' programına konuk oldu.

İmamoğlu, Bayülgen'in "Siz proje misiniz?" sorusuna, "Evet ben bir projeyim. Ama şöyle bir projeyim. Trabzon'un 40 haneli bir köyünde 60 metrekare bir evde 3 yeni evli çiftin oturduğu, kuzenlerin olduğu bir evde doğmuş bir çocuğum. Köy hayatıyla yetiştim. Okuma yazma bilmeden esnaflığı öğrenmiş biriyim. Çocukluğumda bile mal satıp para kazanmayı öğrenmiş bir çocuğum. Babam inşaat yapardı ama beni patron yetiştirmedi, beni orada amele yaptı. Bu olağanüstü bir durumdu.  Bu proje Atatürk cumhuriyetinin bir projesi. Beni İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı yapan bir proje" yanıtını verdi.

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