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İmamoğlu: Belediyenin araçlarını bulamıyoruz!

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Sanatçı Kubat, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İmamoğlu: Belediyenin araçlarını bulamıyoruz!

mamoğlu, bir gazetecinin ‘Makam araçları Yenikapı’da ne zaman sergilenecek?’ sorusuna “İstemem tabii uzamasını çünkü ben de çok istiyorum bu bir gerçeklik yani. Bizim buraya geldiğimiz tarihteki tespitlerle şu anki tespitler arasında zaten fiziki olarak ciddi bir fark var. Elbette bizim şu an elimizde bazı belgeler de var. Ama biz şu an kamu kurumuyuz ve ben belediye başkanıyım. Beni temsil eden arkadaşlarımın yaptığı araştırmalar sürüyor. Ben de açıkçası kamuoyunun merakı gibi sizin ilginiz gibi onları da silkeliyorum dönem dönem hızlanın diye. Ama kolay olmuyor. Farklı listeler farklı çalışmalarda elde ettiğimiz bilgilere göre çok araç sağda solda ilgisi olmayan kurumlarda kişilerde kullanıldığı konusunda tespitlerimiz var. Zaten bu israfı görüyorduk. Onun için ‘israf, tasarruf’ dedik. En yakın zamanda sergileyeceğiz. Ama sergilemek için o araçları bulabilecek miyiz? Emin değilim. Yani şöyle ki geri verilmiş olma ihtimali yüksek bir kısım araçların bu dönem içinde. Ama bunların tespiti mümkün. Şu an arkadaşlarım yoğun olarak ona çalışıyorlar” yanıtını verdi.

Konuyla ilgili bazı tespitlerinin olduğunu da ekleyen İmamoğlu, “Bir kısmı somut elde duran kayıtlarda gözükmüyordu ama başka kayıtlarda tespit ettik. Dediğim gibi bu işi alan şirketle şu an görüşmeler sürüyor. Kamusal olarak toplum adına toplumun namusu her kuruş, araç. Tüm arkadaşlarıma söyledim ne varsa bu anlamda çıkaracaksınız ortaya. Bu anlamda yoğun şekilde çalışıyorlar. GPS sistemi ile takip sistemi var buranın. Onlar belli araçlar üzerinde var, diğerlerinde yok” diye konuştu.

“400-500’E YAKIN KİŞİDEN BAHSEDİYORUZ”

Seçimlerden önce işe alımların yapılıp yapılmadığıyla ilgili soruya İmamoğlu, “Bu sayılar yüksek. 400-500’e yakın kişiden bahsediyoruz. Tümüyle insan kaynaklarına bakacağız. Son 6 aydaki hareketliliğe bakacağız. Gerekliliğine bakacağız. İnsan kaynakları içinde tespitlerimiz var. İşe gelmeyen insanlar var. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bunların metodları var. ‘Başkan talimat verdi. İşten atın’. Böyle bir şey yok. Bazı gazeteler yazıyor. Bankamatik. Yok öyle bir şey yok. Böyle bir şeye müsaade etmeyiz.” yanıtını verdi.

 

“DERHAL GEREĞİNİ YAPMALARI GEREKİYOR”

İmamoğlu, CHP’li belediyelerdeki akrabaların işe alımıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine “Hiç fark etmiyor. Derhal gereğini yapmaları gerekiyor. Bugüne dair değil. Ben bunu seçim meydanlarında söyledim. Derhal gereğini yapmalılar. Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kimse, hiç fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak. Kendi vicdanına da hesap soracak. ‘Ama çok marifetli’ deniliyor. Gitsin marifetini başka yerde değerlendirsin, iş yapsın. Çok netiz bu konuda. Bu konuda taviz yok. ‘Öbür taraf 105 insan yapıyor, bizdeki 5 insan yapıyor. Bizdeki az’ denilmesi hiç fark etmez. Benim 5 arkadaşım o yanlışını düzeltecek. Derhal, düzeltecek. ‘Kusura bakmayın hemşehrilerim. Ben bunu düzeltiyorum, işime bakıyorum’ diyecek. Bitti, bu kadar basit. Burası, eş dost, akraba yeri değil. Benim akrabalarım dün beni ziyaret geldi. Köyden de gelenler vardı. Ağladılar gururdan gittiler. Bitti. İlişki bu kadar. Böyle bir düzeni yönetirsek biz, topluma gerekli mesajları veririz. Derhal gereğini yapmalılar” ifadelerini kullandı.

“BENİM MESAİM DE YOK”

İmamoğlu, seçimlerden sonra tatile gitmesiyle ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

“Millet eleştiriyor diye ben tatile gitmeyecek değilim. Dinlenmek istediğim zaman dinleneceğim, istemediğim zaman işime… Yılda belli bir süre benim hakkım var. Benim mesaim de yok. Dün gece yanılmıyorsam arkadaşlarım saat birde eve bıraktı. Uyudum. Saat 06:00’da kalktım işime geldim. Dolayısıyla mesai mefhumum yok. Ama ben bir insanım ve bir vücudum var. Dolayısıyla dinlenmeye de ihtiyacım var. Örneğin 10 günde birçok güzel bir uyku çekesim geliyor. O gün saat 12:00 – 13:00’e kadar uyuyasım geliyor. Buna kimse engel olamaz. Bu benim hakkım. Tahmin ediyorum ki, takip eden vatandaşlarımız öyle 10 günde, 15 günde uyumamı, 6-7 ayda bir dinlenmemi çok istiyorlar. Tatil, bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor.”

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