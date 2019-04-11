İmamoğlu: ‘Ben seçilmedim’ diye ağlayan birisi için kapı kapı dolaşıyorlar

CHP'li Ekrem İmamoğlu, AKP'nin hedefindeki Büyükçekmece'ye ilişkin 'Kapı kapı gezip insanlara tespit soruları soruyorsunuz. Kim için, ‘Ben seçilmedim’ diye ağlayan birisi için' dedi.

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de vatandaşla buluştu.

Büyükçekmece'de polisin kapı kapı dolaşıp seçmen kontrolü yapmasına tepki gösteren İmamoğlu, "Türkiye’nin tarihinde görülmemiş. Kapı kapı gezip insanlara tespit soruları soruyorsunuz. Kim için, ‘Ben seçilmedim’ diye ağlayan birisi için" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu "Sayın Cumhurbaşkanı, sizi kandırıyorlar. Lütfen yanlıştan dönün" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Bu milletin demokrasiye olan inancı sizin vereceğin karara bağlı. Birkaç kişiyi değil, 82 milyonu gözetmek zorundasınız” diyerek YSK'ya çağrı yaptı.

İmamoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bana, 'Mazbatayı ne zaman alıyoruz?' diye soruyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim; bu halk mazbatayı vermiş. Sayın Binali Yıldırım’ın yerinde olsam onu aldatanların ne yüzüne bakarım ne adam yerine koyarım."