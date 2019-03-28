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İmamoğlu: Beyoğlu dahil 10 ilçeyi kazanabiliriz

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"Beyoğlu, iddialı olduğumuz ilçelerden biri"
İmamoğlu: Beyoğlu dahil 10 ilçeyi kazanabiliriz

31 Mart seçimlerine 3 gün kaldı. Seçim yarışının başa baş gideceği illerinden olan İstanbul'da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu "Beyoğlu dahil 10 ilçeyi kazanabiliriz" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, BirGün’den Berkant Gültekin‘e konuştu. 

Gültekin'in yazısının bir bölümü şöyle:

Bu kadar seçim bölgesi gören bir siyasetçiye, ‘Hangi ilçelerde değişim öngörüyorsunuz?’ diye sormasak olmazdı. İmamoğlu, “Aslında çok iddialı görünmediğimiz ama sürpriz beklediğimiz ilçeler var” diyor.

Ciddi anketler yaptırdıklarını, CHP’nin kazanacağı ilçelerin sayısının (Mevcut 14 ilçenin dışında) 10’u bulabileceğini aktarıyor ama bir isim verip diğerinin heyecanını kırmaktan çekindiğini söylüyor. Yola Beyoğlu’ndan çıktığımız ve isminin açıklandığı günden bu yana geniş kesimlerin desteğiyle karşılaştığı için, Alper Taş’ın şansına ilişkin görüşünü soruyoruz. İmamoğlu buna, “Beyoğlu iddialı olduğumuz ilçelerden birisi. Farkın çok göründüğü ama değişime gebe olan başka ilçeler de var” sözleriyle yanıt veriyor.

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