İmamoğlu: 'Bir sonraki seçimde yüzde 60'ın üzerinde oy alacağız'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri” için düzenlenen kura çekiminde konuştu, "İstanbul halkı, onun için bize yüzde 55'e yakın oy verdi. Bir dahaki seçimde İstanbul halkı, bize, en az yüzde 60’ın üstünde oy verecek" dedi.

İBB iştiraki KİPTAŞ’ın, geçtiğimiz 31 Mayıs’ta temelini attığı “KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri”ne başvuruda bulunan yurttaşlar için kura çekim töreni düzenlendi. 149 konut ve 9 ticari alan için düzenlenen tören, Zeytinburnu’ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’nde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törende ilk konuşmayı yapan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, konut ve ticari alandan oluşan 158 taşınmaz için, toplam 39 bin 57 başvuru geldiği bilgisini paylaştı.

Törende konuşan İmamoğlu, sosyal konut üretimi ve kentsel dönüşüm süreçlerinin kendileri için iki önemli konu olduğunun altını çizdi. Her iki konunun da depremle mücadelede, İstanbul’un dayanıklı bir kent haline gelmesini amaçladığını vurgulayan İmamoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“İstanbulluların, 3.9 ya da 4.2’de bile ‘Acaba bana ne olacak’ diye kaygı duymadıkları bir İstanbul var etme çabası içinde olacağız. Çoğu zaman -ben bunu yaşıyorum- bina ya da konut sahipleri, yaşamlarının daha önünde ne yazık ki maddi çıkarlarını ön planda tutabiliyorlar. Ben, bunları açık ve net söylemekle yükümlüyüm. Ben, bu sürecin her tarafında oturdum. Her tarafında oturduğum için de o aklı biliyorum. Vatandaşımızın, bu bakış açısını tümden yadırgamıyorum. Normal bir şehirde, depremle yüzleşmek zorunda olmayan bir şehirde olsak, bunları duymayız, geçeriz. Bu şehrin binaları, geçmişten bugüne eskimiş ve ne yazık ki, yanlış yapılmış. 25-30 sene dediğiniz şey, yapı ömrü açısından daha dün demektir. Daha dün yapılmış bazı binaların, akşamdan sabaha kendiliğinden yıkıldığını gördüğümüz bir kentte, hiçbir vatandaşımızın bu şekilde tavır almasına, davranışına tahammülümüz yok. Bu tavrı göstererek, sadece kendi canlarını değil, orada bu sürecin bir an önce olgunlaşmasını isteyen komşularının, vatandaşlarımızın da canlarını tehlikeye atıyorlar. Ve Allah korusun ki, Allah gecinden versin ki, bizim depremi ne zaman yaşayacağımızı bilmediğimiz bu kentte, depremi yaşadıktan sonra ahlanmanın, vahlanmanın bize hiçbir faydası olmayacak.”