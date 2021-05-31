İmamoğlu: Bir uyanık, KİPTAŞ'ın satın alma kararı aldığı araziyi 11 milyon dolara alıp, bir gün sonra 47 milyon dolara KİPTAŞ'a satmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinden önceki yönetim döneminde belediye iştiraki KİPTAŞ’ın Başakşehir’deki bir arazi alımında yolsuzluk yapıldığını iddia etti.
KİPTAŞ Tuzla Maden Evleri'nin açılış töreninde konuşan İmamoğlu, o dönem KİPTAŞ’ın Başakşehir’deki bir araziyi satın alacağına yönelik yönetim kurulu kararı aldığını ve bu karardan 1 gün sonra da bir kişinin söz konusu araziyi 11 milyon dolara satın aldığını belirtti.
Bu alımdan 1 gün sonra ise KİPTAŞ’ın araziyi bu kişiden 47 milyon dolara satın aldığını söyleyen İmamoğlu, “Biz yönetimi devraldıktan birkaç ay sonra ‘İBB Meclisi’nde biz burayı yeşil alan yaptık’ diye karar alındı. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedi.
BBC Türkçe'ye konuşan bir İBB yetkilisi ilgili dosyaya İçişleri Bakanlığı'nın teftiş aşamasında el koyduğunu ve teftiş yetkisinin artık bakanlıkta olduğunu söyledi.
'Bu zarardan İsmet Yıldırım sorumludur'
İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Ocak 2021’de İBB Meclisi’nde konuya ilişkin bir konuşma yapmış ve olayın sorumlusunun dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım olduğunu savunmuştu.
Quote Message: Kiptaş’ın 300 milyon liraya aldığı bir araziden bahsetmek istiyorum.Başakşehir 659 ada 1 parsel ve 660 ada 2 parsel satın alınmış. Kiptaş burayı proje üretmek ve kâr etmek için almış ama süreç hiç de böyle yürümemiş. Söz konusu arazinin ortaklarından biri olan bir firma, 7 Ocak 2016’da aldığı araziyi 4 gün sonra 11 Ocak 2016 yılında Kiptaş’a satıyor. Daha malum firma arsayı satın almadan Kiptaş söz konusu firmaya arsayı satın almak için ödeme yapıyor. Arsayı kâr etme hayalleriyle satın alan Kiptaş, 2 yıl boyunca burada hiçbir işlem yapamıyor ve yerel seçimlerden hemen önce burayı İmar A.Ş.’ye satma kararı alıyor. İmar A.Ş. de burayı satın almakta o kadar istekli ki, Kiptaş daha yönetim Kurulu’nda satış kararı almadan 2 gün önce parayı Kiptaş’a gönderiyor. Parayı almada o kadar aceleci davranmışlar ki, tapu devrini yapmayı bile unutmuşlar. Şimdi ise söz konusu arsayı Meclis Kararıyla yeşil alana çevirdiler. 300 milyon liraya ‘birilerinden’ alınan arsa ile an itibariyle milyonlarca lira kamu zararı oluşmuş durumda. Kiptaş’ın kasasının bu şekilde boşaltılması adeta tez konusu olur. Bu zarardan dönemin Kiptaş Genel Müdür, şu anda Ümraniye Belediye Başkanı olan İsmet Yıldırım, da AK Parti de sorumludur.”
Kiptaş’ın 300 milyon liraya aldığı bir araziden bahsetmek istiyorum.Başakşehir 659 ada 1 parsel ve 660 ada 2 parsel satın alınmış. Kiptaş burayı proje üretmek ve kâr etmek için almış ama süreç hiç de böyle yürümemiş. Söz konusu arazinin ortaklarından biri olan bir firma, 7 Ocak 2016’da aldığı araziyi 4 gün sonra 11 Ocak 2016 yılında Kiptaş’a satıyor. Daha malum firma arsayı satın almadan Kiptaş söz konusu firmaya arsayı satın almak için ödeme yapıyor. Arsayı kâr etme hayalleriyle satın alan Kiptaş, 2 yıl boyunca burada hiçbir işlem yapamıyor ve yerel seçimlerden hemen önce burayı İmar A.Ş.’ye satma kararı alıyor. İmar A.Ş. de burayı satın almakta o kadar istekli ki, Kiptaş daha yönetim Kurulu’nda satış kararı almadan 2 gün önce parayı Kiptaş’a gönderiyor. Parayı almada o kadar aceleci davranmışlar ki, tapu devrini yapmayı bile unutmuşlar. Şimdi ise söz konusu arsayı Meclis Kararıyla yeşil alana çevirdiler. 300 milyon liraya ‘birilerinden’ alınan arsa ile an itibariyle milyonlarca lira kamu zararı oluşmuş durumda. Kiptaş’ın kasasının bu şekilde boşaltılması adeta tez konusu olur. Bu zarardan dönemin Kiptaş Genel Müdür, şu anda Ümraniye Belediye Başkanı olan İsmet Yıldırım, da AK Parti de sorumludur.”
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