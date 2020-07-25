İmamoğlu: Biz artık CHP’nin değil, Türkiye’nin kurultayını yapıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhuriyetin ilk kuruluş döneminden bugüne kadarki en önemli kurultaylarından birisine imza attığını ifade ederek “Biz artık CHP’nin değil, Türkiye’nin kurultayını yapıyoruz” dedi.

CHP 37. Olağan Kurultayı’na katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı.

CHP’nin iktidar kurultayının son derece güzel bir ortamda gerçekleştiğinin altını çizen İmamoğlu, “Türkiye’nin sürecine katkı sunma sorumluluğu olan bir kurultay. Her üyenin her partilinin bu bakış açısı ile süreci analiz etmesi gerekiyor. Biz artık CHP’nin değil resmen Türkiye’nin kurultayını yapıyoruz. Bu ruhu taşımalıyız. Belki de CHP’nin Cumhuriyetin ilk kuruluş döneminden bugüne kadar ki en önemli kurultaylardan birine imza atacağız. Ben büyük bir sorumluluk hissediyorum. Bütün delegelerin, herkesin de bu yönde sorumluluk hissettiğini düşünüyorum. Umarım buna cevap verecek, bunu karşılayacak, bunu hissettirecek oluşumlar, heyetlerle süreci başarı ile geçiririz” dedi.