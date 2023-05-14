  • BIST 4.795,61
  • Altın 1264.605
  • Dolar 19.5571
  • Euro 21.2175
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İmamoğlu: "Biz verilere baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı ilan edilecektir"

»
İmamoğlu: "Biz verilere baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı ilan edilecektir"
İmamoğlu: "Biz verilere baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı ilan edilecektir"

Ekrem İmamoğlu: "Biz verilere baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı ilan edilecektir"

BB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş açıklama yapıyor. 

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA 2019 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. 

Devlet kurumu olmasına rağmen onlarla ilgili hiçbir beklentimiz yoktur. AA'ya inancımızın asla olmadığı ortadadır. 

2015 seçimlerinde yine AA ne hikmetse yine yüzde 65 ile Erdoğan'ı önde başlattı ve o seçim yüzde 40 ile bitti. Yüzde 25 ile bir algı yönetiyor AA. 

2018'de yüzde 67'lerle başlıyor, yüzde 52'lerle bitiriyor. 15 puana yakın sonuçlanıyor.

2019'da gücü yetmiyor, yüksekten başlıyor ama 2 saat sonra ekranlarını AA kapattı. Bu oranlara bakınca rahatlıkla söyleyebiliriz, 13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. 

Veriler üzerinden baktığımızda yüzde 57 ile başlayan AA'nın ortlama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı siz ortaya koyun. 

Bu bakımdan şunu ifade edeyim, çok aşağılarda bir orana sahiptir Sayın Erdoğan. Bizim kendi verilerimiz de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılıyor, AA bunları sandıklara dahil etmiyor. Bu da yanılgıyı büyütüyor.  Biz buradayız. 13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu burada. Liderler birazdan burada olacak ve bu akşamı buradan takip edeceğiz, sizleri bilgilendireceğiz. 

Sandık başlarındaki kahramanlarımız, görev alan herkes işlerine baksınlar biz onlara güveniyoruz. Devletimiz, milletimiz adına vatandaşlarımıza ait olan oylara zeval getirmeyeceklerine inanıyorum. Görevimizin başındayız. Şu anki sonuçlar sizi mutlu edecek seviyededir. 

 

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"31 Mart seçimlerinde rakibimi yüzde 83 ile başlatmışlardı. Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bunu da AA bütün milletimize yayıyor. Güvenilir bir tarafı yoktur.

Artık AA gerçekten işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre; yüzde 23.87 net gelen sonuçlara göre sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize güvenin, inanın. Sonuçlar geldikçe bilgilendireceğiz. Doğru bilgi buradadır, biz mahçup olmak istemiyoruz yanlış bilgi vermek istemiyoruz. AA durumuna düşmek istemiyoruz. 

Sandıklarda duran arkadaşlarımızın, bütün milletimizin moralleri yüksek olsun. Net rakamlarla konuşuyoruz biz öndeyiz. Birinci turda tamamlayacağız inşallah. Tahmin ediyorum veriler yüzde 50'ye yaklaşırken yeniden bilgilendirme yapacağız. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Açılan sandık; 45.878 Kılıçdaroğlu; %47.69 ile önde14 Mayıs 2023 Pazar 19:31
  • Açılan Sandık Sayısı: 39.709 Kılıçdaroğlu önde gidiyor...14 Mayıs 2023 Pazar 19:24
  • İstanbul’da Kılıçdaroğlu: % 51.33 Erdoğan : % 43.9414 Mayıs 2023 Pazar 19:20
  • Açılan Sandık Sayısı: 35.219 Kılıçdaroğlu 1 puan önde...14 Mayıs 2023 Pazar 19:18
  • Açılan sandık; 32.050... Kılıçdaroğlu öne geçti...14 Mayıs 2023 Pazar 19:11
  • Türkiye'de seçim.. Yayın yasağı kalktı...İşte ilk sonuçlar14 Mayıs 2023 Pazar 18:34
  • YSK yayın yasağını kaldırdı14 Mayıs 2023 Pazar 18:31
  • Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek14 Mayıs 2023 Pazar 18:01
  • Kaftancıoğlu: İstanbul’da rekor katılım bekliyoruz14 Mayıs 2023 Pazar 17:26
  • Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi14 Mayıs 2023 Pazar 17:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti