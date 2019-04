İmamoğlu: Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok, nimetlerini paylaşmak var

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önündeki otobüste bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu şehrin güzel işlerle buluşması için çok çalışmamız lazım. Her birinizin emeğine birikimine tecrübesine mutlak ihtiyacımız var. Size katılımcılık vaat ediyorum. Size şeffaflık vaat ediyorum. Size dünyanın en demokrat belediye başkanlığını vaat ediyorum. Çok çalışmamız lazım. Bugün görevi teslim aldık, görev 16 milyon insan tarafından verildi. Biz bugün nasıl görevi teslim aldıysak günün birinde mutlaka bir başkasına layıkıyla teslim etmek isteriz. İhanet etmeden bu şehri koruyarak, doğasına, havasına, her şeyine sahip çıkarak emanet alıp emanet edeceğiz. Benden önce bu şehre katkı sunmuş, emek vermiş, tüm belediye başkanlarına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, hayatta olanlara Allah uzun ömür versin. Her gördüğünüz insana gülerek İstanbul’a yeni bir başlangıç geldi deyin. O pırıl pırıl gencimiz bana söyledi ya, yumruğunu sıkarak dedi ya, “Ekrem Abi her şey çok güzel olacak”, işte bu inançla evinize gidin.