İmamoğlu: Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok, nimetlerini paylaşmak var

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önündeki otobüste bir konuşma gerçekleştirdi.

Quote Message: Az laf çok iş diyorsunuz, harika. İyi ki varsınız. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, insanlarımızı herkesi selamlıyorum. Bu şehrin inançlarını selamlıyorum, Müslümanlarını, Sünnilerini, Alevilerini selamlıyorum, Hristiyanlarını, Ermenilerini, Rumlarını selamlıyorum. Hoş geldin İstanbul! Asla vazgeçmedik. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik. Barıştan, demokrasiden vazgeçmedik, bu dünyada evrensele giden değerlerden vazgeçmedik. Az laf çok iş diyorsunuz, harika. İyi ki varsınız. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, insanlarımızı herkesi selamlıyorum. Bu şehrin inançlarını selamlıyorum, Müslümanlarını, Sünnilerini, Alevilerini selamlıyorum, Hristiyanlarını, Ermenilerini, Rumlarını selamlıyorum. Hoş geldin İstanbul! Asla vazgeçmedik. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik. Barıştan, demokrasiden vazgeçmedik, bu dünyada evrensele giden değerlerden vazgeçmedik.

Quote Message: Güzel hemşehrilerim bu güzel şehrin ve ülkenin kurucu değerlerinden vazgeçmedik. Cumhuriyet’ten vazgeçmedik. Bu millete olan inancımızdan vazgeçmedik. Mustafa Kemal Atatürk’ten vazgeçmedik. Allah’ıma bu şehri yönetme şansını bana tanıdığı için şükrediyorum. Ben kendimi bu şehrin bebeklerine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, insanlarına adayacağım, hepinize söz veriyorum. Güzel hemşehrilerim bu güzel şehrin ve ülkenin kurucu değerlerinden vazgeçmedik. Cumhuriyet’ten vazgeçmedik. Bu millete olan inancımızdan vazgeçmedik. Mustafa Kemal Atatürk’ten vazgeçmedik. Allah’ıma bu şehri yönetme şansını bana tanıdığı için şükrediyorum. Ben kendimi bu şehrin bebeklerine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, insanlarına adayacağım, hepinize söz veriyorum.

Quote Message: Artık kıyıda köşede kalan yok, artık kaymak tabakası, varoşu yok. Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok. Nimetlerini paylaşmak var, bu şehrin güzelliklerini paylaşmak var. Bu şehrin mazlumu olmayacak, ezilmişi olmayacak. Artık kıyıda köşede kalan yok, artık kaymak tabakası, varoşu yok. Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok. Nimetlerini paylaşmak var, bu şehrin güzelliklerini paylaşmak var. Bu şehrin mazlumu olmayacak, ezilmişi olmayacak.

Quote Message: Ben herkese hizmet edeceğim, CHP’lilere, İYİ Parti’lilere, Ak Parti’lilere, MHP’lilere, HDP’lilere Saadet Parti’lilere hizmet edeceğim. Bu şehir için herkes teminat olacak. Ben hiçbir insanımı, hemşehrimi ayırt etmeyeceğim. Çocuklarımın huzurunda söz veriyorum, bu şehrin çocukları benim çocuklarım. Bu şehir kadın dostu bir şehir olacak. Ben herkese hizmet edeceğim, CHP’lilere, İYİ Parti’lilere, Ak Parti’lilere, MHP’lilere, HDP’lilere Saadet Parti’lilere hizmet edeceğim. Bu şehir için herkes teminat olacak. Ben hiçbir insanımı, hemşehrimi ayırt etmeyeceğim. Çocuklarımın huzurunda söz veriyorum, bu şehrin çocukları benim çocuklarım. Bu şehir kadın dostu bir şehir olacak.

Quote Message: Çuvalların başında bekleyen demokrasi nöbetçilerine teşekkür ediyorum. Bu sürece katkı sunan ve hiçbir şekilde başından ayrılmayan genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine, grup vekillerine teşekkür ediyorum. Benim partim, beni yetiştiren, bugüne getiren, beni bu şekilde sizlerle tanıştıran, buluşturan CHP’ye teşekkür ediyorum. Partimin genel başkanına, benim yanımda sımsıkı duran Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Aynı şekilde benim bu sürecime tüm içten duygularıyla katkı sunan, ittifakımız olan ve yanımda her zaman dimdik duran İYİ Parti’ye teşekkür ediyorum. Çok kıymetli Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. Hem Canan Hanım hem Buğra Bey’e teşekkür ediyorum. Çuvalların başında bekleyen demokrasi nöbetçilerine teşekkür ediyorum. Bu sürece katkı sunan ve hiçbir şekilde başından ayrılmayan genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine, grup vekillerine teşekkür ediyorum. Benim partim, beni yetiştiren, bugüne getiren, beni bu şekilde sizlerle tanıştıran, buluşturan CHP’ye teşekkür ediyorum. Partimin genel başkanına, benim yanımda sımsıkı duran Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Aynı şekilde benim bu sürecime tüm içten duygularıyla katkı sunan, ittifakımız olan ve yanımda her zaman dimdik duran İYİ Parti’ye teşekkür ediyorum. Çok kıymetli Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. Hem Canan Hanım hem Buğra Bey’e teşekkür ediyorum.