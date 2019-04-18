İmamoğlu: Bugün bizden olmayanlar, bizden olanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesai gününde belediye binasına girişini sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı ve kısa bir basın toplantısı düzenledi. "Bugün bizden olmayanlar, bizden olanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür" diyen İmamoğlu, AKP'den henüz kendisine bir tebrik gelmediğini de belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesai gününde Belediye binasına girişini sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı ve kısa bir basın toplantısı yaptı.
"Bugün bizden olmayanlar bizden olanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür" diyen İmamoğlu, AKP'den henüz kendisine bir tebrik gelmediğini de belirtti.
İmamoğlu şunları söyledi:
Quote Message: Bugün bismillah diyoruz hayırlısıyla güzel hizmetlerimize başlayacağız. Çok işimiz var, tespit ettiklerimiz, sahada tespit edeceklerimiz var. İstişarelerimiz, brifinglerimiz olacak. Bu güzel ve tarihi kurumun insan kaynağından son derece faydalanacağımızı herkes bilmeli. İçine siyaset katmadan, bu kentin insanına fayda verecek hangi bilgi ve becerileri varsa biz ona talibiz. Bizden olmayanlar bizden olanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür bugün."
Bugün bismillah diyoruz hayırlısıyla güzel hizmetlerimize başlayacağız. Çok işimiz var, tespit ettiklerimiz, sahada tespit edeceklerimiz var. İstişarelerimiz, brifinglerimiz olacak. Bu güzel ve tarihi kurumun insan kaynağından son derece faydalanacağımızı herkes bilmeli. İçine siyaset katmadan, bu kentin insanına fayda verecek hangi bilgi ve becerileri varsa biz ona talibiz. Bizden olmayanlar bizden olanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür bugün."
Quote Message: Çok konumuz var, başarılar diliyorum tüm çalışma arkadaşlarıma. Bu kent kutsal bir kenttir. Herkes açısını geniş tutsun böyle olursa bu kenti dünyanın en vizyoner kenti yaparız."
Çok konumuz var, başarılar diliyorum tüm çalışma arkadaşlarıma. Bu kent kutsal bir kenttir. Herkes açısını geniş tutsun böyle olursa bu kenti dünyanın en vizyoner kenti yaparız."
Quote Message: Elbette heyecanım var, ama heyecanım aklımın önüne hiç geçmez. Mesuliyetimin farkındayım."
Elbette heyecanım var, ama heyecanım aklımın önüne hiç geçmez. Mesuliyetimin farkındayım."
İmamoğlu İstanbul'da haftasonu yapacakları "halkla buluşmaya" dair de bilgi verdi.
Quote Message: Bu bir miting değil bu bir buluşma, bir başlangıç buluşması. Bir karnaval gibi de düşünebilirsiniz. İstanbul’da yeni bir sürecin, yeni bir başlangıcın, her şey çok güzel olacak anlayışının başlangıcı gibi düşünebilirsiniz. Oy verenleri değil herkesi davet ediyorum."
Bu bir miting değil bu bir buluşma, bir başlangıç buluşması. Bir karnaval gibi de düşünebilirsiniz. İstanbul’da yeni bir sürecin, yeni bir başlangıcın, her şey çok güzel olacak anlayışının başlangıcı gibi düşünebilirsiniz. Oy verenleri değil herkesi davet ediyorum."
AKP'den kendisini arayıp tebrik eden olup olmadığına dair soruya İmamoğlu "Şimdilik bana ulaşan bir bilgi yok. Devlet sorumluluğu neyi gerektiriyorsa yaparım. Biz normalleşmenin ve kucaklaşmanın yanındayız. el sıkmaya fırsatımız varsa elini sıkarız, daha fazla fırsat varsa kucaklaşırız, konuşuruz uzlaşırız" dedi.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da Büyükşehir Belediyesi binasına davet edeceğini belirtti: "Bizden kimse partizan dil beklemesin, biz bu şehri barıştırmaya geliyoruz. Toplum gerginlikten usanmış, milletin gündeminden çatışmayı yok ettiğimde milletçe önümüzde hiçbir engel kalmaz."
Belediye yönetiminde şeffaflığı esas alacaklarına vurgu yapan İmamoğlu, bu anlamda radikal kararlar alacaklarını söyledi.Quote Message: Tüm şeffaflığıyla, her şeyi konuşurken vatandaş bilgilensin ve faydalansın istiyoruz. Bugünün teknolojisi demokrasi için bir fırsattır. Aslında bizim insanımızın fıtratı demokrasiye çok uygun. Bu şeffaflığı hissetmesi adına toplumun son derece radikal kararlar alacağız. Göreceksiniz bu yönetimde mutlak demokrasi mutlak şeffaflık ve mutlak katılım olacak."
Tüm şeffaflığıyla, her şeyi konuşurken vatandaş bilgilensin ve faydalansın istiyoruz. Bugünün teknolojisi demokrasi için bir fırsattır. Aslında bizim insanımızın fıtratı demokrasiye çok uygun. Bu şeffaflığı hissetmesi adına toplumun son derece radikal kararlar alacağız. Göreceksiniz bu yönetimde mutlak demokrasi mutlak şeffaflık ve mutlak katılım olacak."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ilk mesai günü... https://t.co/GCbgLhO8A4— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 18, 2019
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