İmamoğlu: Bugün bizden olmayanlar, bizden olanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesai gününde belediye binasına girişini sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı ve kısa bir basın toplantısı düzenledi. "Bugün bizden olmayanlar, bizden olanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür" diyen İmamoğlu, AKP'den henüz kendisine bir tebrik gelmediğini de belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesai gününde Belediye binasına girişini sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı ve kısa bir basın toplantısı yaptı.

"Bugün bizden olmayanlar bizden olanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür" diyen İmamoğlu, AKP'den henüz kendisine bir tebrik gelmediğini de belirtti.

İmamoğlu şunları söyledi:

Quote Message: Bugün bismillah diyoruz hayırlısıyla güzel hizmetlerimize başlayacağız. Çok işimiz var, tespit ettiklerimiz, sahada tespit edeceklerimiz var. İstişarelerimiz, brifinglerimiz olacak. Bu güzel ve tarihi kurumun insan kaynağından son derece faydalanacağımızı herkes bilmeli. İçine siyaset katmadan, bu kentin insanına fayda verecek hangi bilgi ve becerileri varsa biz ona talibiz. Bizden olmayanlar bizden olanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür bugün." Bugün bismillah diyoruz hayırlısıyla güzel hizmetlerimize başlayacağız. Çok işimiz var, tespit ettiklerimiz, sahada tespit edeceklerimiz var. İstişarelerimiz, brifinglerimiz olacak. Bu güzel ve tarihi kurumun insan kaynağından son derece faydalanacağımızı herkes bilmeli. İçine siyaset katmadan, bu kentin insanına fayda verecek hangi bilgi ve becerileri varsa biz ona talibiz. Bizden olmayanlar bizden olanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür bugün."

Quote Message: Çok konumuz var, başarılar diliyorum tüm çalışma arkadaşlarıma. Bu kent kutsal bir kenttir. Herkes açısını geniş tutsun böyle olursa bu kenti dünyanın en vizyoner kenti yaparız." Çok konumuz var, başarılar diliyorum tüm çalışma arkadaşlarıma. Bu kent kutsal bir kenttir. Herkes açısını geniş tutsun böyle olursa bu kenti dünyanın en vizyoner kenti yaparız."

Quote Message: Elbette heyecanım var, ama heyecanım aklımın önüne hiç geçmez. Mesuliyetimin farkındayım." Elbette heyecanım var, ama heyecanım aklımın önüne hiç geçmez. Mesuliyetimin farkındayım."

İmamoğlu İstanbul'da haftasonu yapacakları "halkla buluşmaya" dair de bilgi verdi.