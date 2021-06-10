İmamoğlu: Cumhurbaşkanımız bizi takip etmeyi çok seviyor, imrenerek izlediğinin de farkındayım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımız bizi takip etmeyi çok seviyor, imrenerek izlediğinin de farkındayım" dedi. İmamoğlu aynı zamanda Erdoğan'a futbol maçı yapma çağrısında da bulundu.

İmamoğlu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda açılışa katıldı.

Orhangazi Şehir Parkı’nda bulunan spor tesislerinin yenilenerek açılması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı futbol maçı yapmaya davet etti.

İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi takip etmeyi çok seviyor. İçten içe bir sempatisi olduğunun farkındayım. Biraz sanki imreniyor gibi. Yani imrenerek izlediğinin de farkındayım. Vardır ya böyle çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi izlersin, sanki beni öyle izliyor. Gerçekten sıkı bir takipçimiz olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız düşünürse onunla İstanbul turu yapmak isterim. Ona yanlış anlatılan icraatlerimizi bizzat yerinde göstermek isterim. İsterse bir halı sahada futbol maçı bile yaparız. Kendisini davet ediyorum." ifadesini kullandı.