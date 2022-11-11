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İmamoğlu davası 14 Aralık’a ertelendi, Savcı en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamu görevlisine hakaret iddiasıyla yargılandığı ve savcının dört yıla kadar hapis cezası istediği davada mahkeme, reddi hakem taleplerinin görüşülmesi için duruşmayı 14 Aralık’a erteledi.
İmamoğlu davası 14 Aralık’a ertelendi, Savcı en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi

Savcı esas hakkındaki mütalaasında İmamoğlu için en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi.

İmamoğlu genel seçimlerde seçmenin oy vereceğini belirttiği başlıca adaylar arasında görülüyor.

İptal edilen 2019 seçimlerinden sonraki bir konuşmasında kamu görevlisine hakaret etmekle suçlanan İmamoğlu’nun haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmaları ertelenmişti.

Yerel seçimlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘ahmak’ ifadelerine İmamoğlu’nun “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” yanıtını vermesi sonrası dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

Bugünkü duruşmada hakim de ”Sözlerin muhatabı Soylu” dedi. Hakimin savcıdan esas hakkında mütalaa istemesi üzerineyse avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Savcı mütalaasında İmamoğlu hakkında en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi.

Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, reddi hakim taleplerinin görüşülmesi için 14 Aralık’a ertelendi.

Ne olmuştu?

Seçim sonuçlandıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019’da İmamoğlu’nun bir konuşmasından dolayı “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti.

Aynı gün, Soylu’nun bu sözleri sorulan İmamoğlu şöyle konuşmuştu: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.”

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

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