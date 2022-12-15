İmamoğlu davasında neler yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek seçme ve seçilme hakkının yasaklanmasına karar verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında “ahmak” polemiği yaşanmıştı. Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum.

Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti. İmamoğlu da “Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” karşılığını vermişti.

YSK BAŞKANI İHBAR ETTİ AMA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bu ifade belirli bir kesim tarafıdan İmamoğlu, ‘YSK üyelerine hakaret etti’ şeklinde paylaşıldı. 21 Mayıs 2021 günü Savcı Ahmet Çolak İmamoğlu hakkında ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alanen hakaret’ suçlamalasıyla dava açtı. İddianamede davacı ‘kamu hukuku’ olarak yer alırken, ihbar edenin ‘Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’ olduğu belirtildi. Ancak, YSK başkan ve üyeleri ne yargılama sürecinde şikayetçi olarak yer aldı ne de bu konuda beyanda bulundu.

“KELİMENİN MUHATABI İÇİŞLERİ BAKANI'DIR”

Yargılama sürecinde mahkemeye giderek savunma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kullanmış olduğu kelimenin muhatabının bizzat İçişleri Bakanının kendisi olduğunu vurgulayarak, “O dönemde ‘seçimi iptal edenler’ ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla YSK’yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım” dedi.

Devam eden süreçte alınan bilirkişi raporları ve tanık beyanları da ‘ahmak’ sözcüğünün YSK üyelerine değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik kullanıldığını ortaya koydu. Ancak savcılık makamı verdiği mütalaada hapis cezası ve beraberinde siyasi yasak verilmesi talebini mahkemeye bir kez daha sundu.

2 GÜN KALA HAKİM DEĞİŞTİ

21 Haziran’da mahkemenin karar vermesi beklenirken 19 Haziran günü yayımlanan adli yargı ana yaz kararnamesiyle davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Hüseyin Zengin kendi talebi olmaksızın Samsun'a atandı. Duruşmaya iki gün kala hakimin ani yer değişikliği yargı çevrelerinde baskı olarak yorumlandı. Hakim Zengin’in delilleri inceledikten sonra suçun yasal ve manevi unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle İmamoğlu'na beraat verme eğiliminde olduğu öne sürüldü. Dava hakim değişikliği nedeniyle 21 Eylül'e ertelenmek zorunda bırakıldı.

YENİ HAKİM CEZAYI VERDİ

İmamoğlu davasına bakmak üzere aynı adliyede görev yapan 11. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mehdi Komşul atandı. İmamoğlu’nun avukatları hakim Komşul’un reddini isteseler de bu talepler hem mahkemenin hakimi hem de üst mahkemeler tarafından her defasında reddedildi. Savunma taleplerini mahkemeyi uzatmaya yönelik değerlendiren tartışmaların odağındaki hakim, 14 Aralık’ta ceza ve siyasi yasakla sonuçlanan karara imzasını attı. İmamoğlu’nun avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı.