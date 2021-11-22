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İmamoğlu, Denktaş’ın anıt mezar ve çevresinin düzenlenmesi için Başbakan Faiz Sucuoğlu’dan destek istedi!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezar ve çevresinin düzenlenmesi için ortak proje yürütme arzusunu dile getirerek, bu konuda Başbakan Faiz Sucuoğlu’dan destek istedi.
İmamoğlu, Denktaş’ın anıt mezar ve çevresinin düzenlenmesi için Başbakan Faiz Sucuoğlu’dan destek istedi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarı ve çevre düzenlemesine ilişkin ortak proje yürütme arzusu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan dolayı ayrı bir heyecan duyduğunu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refahının ve başarısının Türkiye Cumhuriyeti’ni de mutlu edeceğini söyledi.

İmamoğlu, “Belediyeler olarak çok etkin çalışmaların içerisinde olma arzumuz var. Buraya gelişimizin temel amacı, ki Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bizden beklentisi, buradaki yerel yöneticilerle çok sıkı temasla güzel işlere imza atmak. Sizler de biliyorsunuz ki gerçekten 84 milyon insanın kalbi Kıbrıs konusunda aynı atar, ne siyasi parti ayrımı vardır, ne de başka bir duygunun artısı ya da eksisi vardır” diye konuştu.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş belediye Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile,  merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezar ve çevresinin düzenlenmesi için ortak proje yürütme arzusunu dile getirerek, bu konuda Başbakan Faiz Sucuoğlu’dan destek istedi.

İBB Başkanı İmamoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

“Hepimizin çok saygı duyduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, rahmetli Rauf Denktaş’ın anıtı mezarı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili, kardeş belediyemiz Lefkoşa Türk Belediyesi’nin burada bir düzenleme konusunda bir iş birliği talebi oldu. Biz de bunu İBB Meclisi’ne taşıdık ve burada oy birliği ile kabul oldu. Ancak bildiğimiz kadarıyla teknik bir takım sorunlar içerisinde barındıran bir durum. Sizlerin de bu konuya oldukça pozitif yaklaştığını duyduk ve bu konuda İstanbul halkı adına sizden destek talep ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu özel alanına Lefkoşa Belediye’miz ile ortak, müşterek, güzel bir iş yapalım ve sizlerin de katkıları ile sonuca erdirelim isteriz… İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu girişime hazırdır, bu konuda katkılarınızı desteklerinizi elbette isteriz. ”

İmamoğlu, KKTC ziyaretleri çerçevesinde yarın da bir takım temaslarda bulunacaklarını söyleyerek, bilgileri ve becerileri ile KKTC’deki belediyeler ile iş birliği yapmayı arzuladıklarını kaydetti.

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