İmamoğlu Denktaş'ın anıt mezarındaki özel defterini 'Büyükşehir Belediye Başkanı' diye imzaladı

Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret eden İmamoğlu, anıt özel defterini 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' diye imzaladı.

İmamoğlu, "Seçimin sonucuna tesir eden hukuk dışı anlayışla bir karar alan heyetin içerisinde bu sürece olumsuz oy veren bir avuç insanın kanaatiyle, 16 milyon insanın kanaatini asla ne ruhumda, ne bedenimde yok saymayacağım. Titrimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazarken 16 milyon İstanbullu kardeşimin verdiği karar gereği yazmışımdır. Yazmaya da devam edeceğim" dedi.