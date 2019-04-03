İmamoğlu: "Dijital verileri silmek için kimlerden yardım istediklerini biliyoruz."

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulunuyor. "Biz adalet istiyoruz" diyen Ekrem İmamoğlu, "Mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyorum. Süreci tüm hassasiyetle yönetmesini istirham ediyorum" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Parti teşkilatı başarısız olmuş olabilir, üst düzey yöneticileri başarısız olup birbirlerini suçluyor olabilirler. Bu hesaplaşma sürecini bizim üzerimizden yapamaya çalışıyor, İstanbul halkını tehlikeli şekilde dahil etmeye çalışıyor olabilirler. 16 milyon İstanbul'u kurban etmesinler. Dünya bizi takip ediyor. 3-5 kişi elinden oyuncağı alınmış gibi davranarak Türkiye'nin itibarını zedelemesinler. Kurulan cümleleri, aralarındaki Whatsap mesajlarını kamuoyu görüyor, algı yaratılmak isteniyor. Yazıktır, günahtır, 16 milyon insana saygısızlıktır. Büyük bir ihanettir. Ben burada sadece bana verilen oyları değil, İstanbul'un kararını savunuyorum. Ak Partili hemşerilerimin vicdanına sesleniyorum. Bu seçimin kaybedeni yok. Bu seçimin 16 milyon kazananı var.

İstanbul’un kaybedilecek tek bir dakika bile yoktur. Zaman kazanılıyor. İBB içerisinde içeride neler olabileceğine dair bir takım duyumlarımız ve tespitlerimiz var. Somut tespitlerimiz var. İptal edemedikleri bazı dijital verileri iptal etmek için nasıl destek istediklerini biliyorum. Bu iki gün içerisinde İSPARK’ta neler olduğunu da biliyoruz.

Detaylar gelecek...