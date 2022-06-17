İmamoğlu: Ekonomiyi iyi yönetmek, bina ve saray yapmakla olmaz

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş., kentteki 11’inci Bahçe Market’i bugün Ataşehir’de açtı.

Burada konuşan İmamoğlu, şunları söyledi: “Vatandaşımıza rağmen, birtakım şeyler yapma konusunda inatlaşmıyoruz. İnatlaşamayız. Çünkü mülk sahibi biz değiliz. Mülk sahibi insanlar, toplum, vatandaş; bireyler değil, kişiler değil. Yöneticiler emanetçidir, yöneticiler geçicidir. Biz, 5 yıllığına seçildik. İyiysek bir daha seçiliriz.

Battal Bey, üçüncü kez seçildi. Demek ki vatandaşımızın takdirini kazanmış, seçiliyor. Dolayısıyla bizim sınav yerimizdir seçim. Ama öncesinde de hizmet alanıdır, 5 yıllık hizmet dönemi. O bakımdan vatandaşı yok saymak asla olmaz. Farklı düşünceyi yok saymak olmaz. Birbirimizi seçenler ya da seçmeyenler diye de ayıramayız.

‘Esas olan, size oy vermeyenlerin haklarını korumaktır‘

Seçenlere hizmet tabii ki önemlidir. Çünkü sizin destekçilerinizdir, oy vermişlerdir. Ama demokrasinin temeli nedir biliyor musun? Esas olan, size oy vermeyenlerin haklarını korumaktır. Size oy vermeyenlere daha hassas davranmaktır. Demokrasi onun için çok özeldir. Hatta demokrasinin en cesur hamlelerini ortaya koymak şarttır ki ülkemiz, milletimiz hep güzelliklerle buluşsun.

Bütün bu güzel cümleleri kurarken karşımda kocaman bir bina yumağı var. Milyonlarca metrekarelik bina yumağı. Binaları yaparak, Ankara’da merkezi olan Merkez Bankası’nı, işte Ziraat Bankası’nı, şunu, bunu taşıyarak, ‘Dünyanın finans merkezi İstanbul’ diyeceksiniz. Tamam olacak, olsun. Ticaret merkezi olsun. Burası, kültür başkenti olsun dünyanın.

‘Ülkemizin liyakatli insanlara ihtiyacı var‘

Burası, sanatın başkenti olsun dünyada. Her konuda üstün olsun. Ama finans merkezi, binayla olmaz. İyi ekonomi yönetmek, bina yapmakla, saray yapmakla olmaz. Oralara liyakatli yöneticileri koymakla mümkün olur. Akşam sabah zam haberi almanın sebebi, her gün hayatın pahalılaşmasının sebebi; elbette dünyanın zorlukları var.

Elbette dünyada maliyetlerin artışı, engellenemeyen birtakım zorluklar var. Ama o değil tek başına. Siz, oradan en az hasarla nasıl sıyrılmalısınız? Ekonomiyi nasıl iyi hale getirebilirsiniz? İşte bu binalarla değil. İçine aklı başında, o işin uzmanı insanları koyarak mümkün kılabilirsiniz. O bakımdan ülkemizin güzel coğrafyalara, yeşil alanlara, parklara ihtiyacı olduğu kadar, liyakatli insanların şans bulduğu güzel bir düzene, güzel bir sürece de ihtiyacı var.”