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İmamoğlu: En kötü senaryoda 17 bine iner fark

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"Bize de rakibimize de oy çıkıyor. En kötü senaryoda 17 bine iner fark" dedi.
İmamoğlu: En kötü senaryoda 17 bine iner fark

İhlas Haber Ajansı (İHA), Ekrem İmamoğlu hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

İHA'ya göre suç duyurusunun gerekçesi, İmamoğlu'nun, resmi kurumlara göre seçim sonuçları kesinleşmeden ve mazbatasını almadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını kullanıp Anıtkabir Özel Defteri'ne imza atmasının "Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 262. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kamu görevini usulsüz üstlenmek suçunu oluşturması".

Ajans, suç duyurusu dilekçesini Samsun Adliyesi'ne avukat Avukat Elif Özge Çankaya'nın verdiğini aktardı.

İHA'ya konuşan Elif Özge Çankaya, "31 Mart yerel seçimlerine ilişkin usulsüzlükler ve geçersiz oylarla ilgili itirazların sonuçları henüz kesinleşmemiştir. YSK seçim sonuçları ile ilgili kesin kararını vermeden 2 Nisan tarihinde Ekrem İmamoğlu Anıtkabir ziyaretinde bulunmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamıştır" dedi.

Çankaya, "Bu uygulamanın yol olmaması, ülkemin kaos yaşamaması için duyarlı bir Türk vatandaşı olarak bu şikayeti yapma ihtiyacı duydum" diye konuştu.

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