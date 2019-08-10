  • BIST 99.405
  • Altın 264,376
  • Dolar 5,4853
  • Euro 6,1516
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

İmamoğlu, Erdoğan'ın damadıyla neden görüştüğünü açıkladı

»
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki dönemde İBB ile arasındaki ilişkileri tartışma konusu olan T3 Vakfı’nın yöneticisi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ı neden ziyaret ettiğini açıkladı.
İmamoğlu, Erdoğan'ın damadıyla neden görüştüğünü açıkladı

Görüşmenin gizli olmadığını söyleyen İmamoğlu, "15 Temmuz anması sırasında Selçuk (Bayraktar) Beyin babası (Özdemir Bayraktar) ile bir diyaloğumuz oldu. Vakıflar konusundaki söylememizden alınganlık göstermiş. Kendileri ısrarla şahsına hakaret edildiğini söyledi. Bu orada kalabalıkta bir tartışma şeklinde sürerken ‘ister sen gelirsin ister ben gelir ziyaret ederim, oturur konuşuruz’ dedim. Randevu talebimiz oldu, gittik ziyaret ettik" dedi. Ağırlıklı olarak bu konu hakkında konuştuklarını ifade eden İmamoğlu, "Dertleştik, hiçbir vakfa ithamımız ve iftiramız olmadığını dile getirdik” dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İmamoğlu, gitmişken üretim tesislerini gezip hatıra fotoğrafı çektirdiklerini de anlattı. Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) vasıtası ile Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Teknofest için İBB'nin daha önce servis gibi katkılar sunduğunu, aynı desteği verip vermeyeceklerini sorduklarını aktaran İmamoğlu “Bilim ve teknoloji fuarı yapılacak, İstanbullu oraya erişmek istiyorsa bu konuda niçin destek vermeyelim. Öyle şey mi olur? Biz eğitimden kültürden bilimden sanattan yanayız. Ben buna katkı sunmayacağım da neye katkı sunacağım? Aslında baktığımız yönün bir ispatıdır bu davranış. Onunla ilgili destek verme taahhüdünde bulunduk. Sohbet bu kulvardaydı” diye konuştu.

"Bir şekilde sızmış"

İmamoğlu, konunun kamuoyuna neden duyurulmadığına ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi:

 

“Bizim duyurmamak gibi bir niyetimiz yoktu. Orada fotoğraf çekilme bunu duyurup duyurulmasına karar verecek onlar. Onların ev sahibiydi, aile şirketlerini ziyaret ettik. Buna biz karar veremezdik. O tarafın bu konudaki çekincelerini ya da olmaması yönündeki eğilimini görünce bizim için de sadece bir ziyaret olarak kaldı. Kaldı ki her ziyaretimizi basınla paylaşmak durumunda olamayız zaten. Buna karar verecek olan ev sahipleridir. Ama bir şekilde sızmış."

 

"Anlamsız olanlara son verilir"

İBB'nin bu vakıf ve derneklerle ilişkisinin incelendiğini hepsinin gözden geçirildiğini söyleyen İmamoğlu “Anlamlı olanla devam eder, anlamsız olanlara da son verilir. Baktığımız pencere bu” dedi.

Haliç Tersanesi'nde T3 Vakfı tarafından geliştirilen İBB'nin ihale ettiği Bilim Merkezi projesinin akıbetine ilişkin soru üzerine de İmamoğlu, “İnceleyeceğiz, gezeceğiz. Bir işbirliği protokolü var. Devam edip etmemek bizim kararımız. Verilmiş alınmış bir söz yok” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'ye tatile gelen Almanya vatandaşı Facebook paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:33
  • "Türkiye ile ABD arasındaki güvenli bölge görüşmeleri sonuçsuz kaldı"06 Ağustos 2019 Salı 23:05
  • Rüstem Zeydan, AKP’den istifa etti: Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim06 Ağustos 2019 Salı 22:28
  • Suriye sınırındaki il ve ilçelere 'seferberlik emri' gönderildi06 Ağustos 2019 Salı 22:25
  • Demirtaş'a özgürlük kampanyası başlatıldı #FreeDemirtas06 Ağustos 2019 Salı 20:27
  • Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı sırasında bir çocuğu tedavi eden 4 sağlık çalışanı tutuklandı06 Ağustos 2019 Salı 17:09
  • Sadece 1 yıl evli kaldı, 37 yıldır boşanmaya çalışıyor06 Ağustos 2019 Salı 12:06
  • Salda Gölü için mahkemeden ara karar çıktı05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:46
  • Kaz Dağları'nda yurttaşlar maden alanına girdi05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:45
  • Medipol Üniversitesi doymuyor: İstanbul ve Bursa'da tarihi binalar tahsis edildi05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti