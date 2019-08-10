İmamoğlu, Erdoğan'ın damadıyla neden görüştüğünü açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki dönemde İBB ile arasındaki ilişkileri tartışma konusu olan T3 Vakfı’nın yöneticisi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ı neden ziyaret ettiğini açıkladı.

Görüşmenin gizli olmadığını söyleyen İmamoğlu, "15 Temmuz anması sırasında Selçuk (Bayraktar) Beyin babası (Özdemir Bayraktar) ile bir diyaloğumuz oldu. Vakıflar konusundaki söylememizden alınganlık göstermiş. Kendileri ısrarla şahsına hakaret edildiğini söyledi. Bu orada kalabalıkta bir tartışma şeklinde sürerken ‘ister sen gelirsin ister ben gelir ziyaret ederim, oturur konuşuruz’ dedim. Randevu talebimiz oldu, gittik ziyaret ettik" dedi. Ağırlıklı olarak bu konu hakkında konuştuklarını ifade eden İmamoğlu, "Dertleştik, hiçbir vakfa ithamımız ve iftiramız olmadığını dile getirdik” dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İmamoğlu, gitmişken üretim tesislerini gezip hatıra fotoğrafı çektirdiklerini de anlattı. Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) vasıtası ile Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Teknofest için İBB'nin daha önce servis gibi katkılar sunduğunu, aynı desteği verip vermeyeceklerini sorduklarını aktaran İmamoğlu “Bilim ve teknoloji fuarı yapılacak, İstanbullu oraya erişmek istiyorsa bu konuda niçin destek vermeyelim. Öyle şey mi olur? Biz eğitimden kültürden bilimden sanattan yanayız. Ben buna katkı sunmayacağım da neye katkı sunacağım? Aslında baktığımız yönün bir ispatıdır bu davranış. Onunla ilgili destek verme taahhüdünde bulunduk. Sohbet bu kulvardaydı” diye konuştu.

"Bir şekilde sızmış"

İmamoğlu, konunun kamuoyuna neden duyurulmadığına ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi:

“Bizim duyurmamak gibi bir niyetimiz yoktu. Orada fotoğraf çekilme bunu duyurup duyurulmasına karar verecek onlar. Onların ev sahibiydi, aile şirketlerini ziyaret ettik. Buna biz karar veremezdik. O tarafın bu konudaki çekincelerini ya da olmaması yönündeki eğilimini görünce bizim için de sadece bir ziyaret olarak kaldı. Kaldı ki her ziyaretimizi basınla paylaşmak durumunda olamayız zaten. Buna karar verecek olan ev sahipleridir. Ama bir şekilde sızmış."

"Anlamsız olanlara son verilir"

İBB'nin bu vakıf ve derneklerle ilişkisinin incelendiğini hepsinin gözden geçirildiğini söyleyen İmamoğlu “Anlamlı olanla devam eder, anlamsız olanlara da son verilir. Baktığımız pencere bu” dedi.

Haliç Tersanesi'nde T3 Vakfı tarafından geliştirilen İBB'nin ihale ettiği Bilim Merkezi projesinin akıbetine ilişkin soru üzerine de İmamoğlu, “İnceleyeceğiz, gezeceğiz. Bir işbirliği protokolü var. Devam edip etmemek bizim kararımız. Verilmiş alınmış bir söz yok” diye konuştu.