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İmamoğlu: Erzurum'da bize değil millete taş atıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Konya’da mitingde konuşuyor.
İmamoğlu: Erzurum'da bize değil millete taş atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Konya’da mitingde konuşuyor.

Dünkü Erzurum mitinginde otobüsüne yapılan taşlı saldırıya değinen İmamoğlu, “Bize taş atılmadı. Millete taş atıldı” dedi.

“İyilik kazanacak” diyen İmamoğlu, kendisini izlemeye gelen bir seçmenin elindeki, “Onlar taş atsın biz gül ile cevap vereceğiz” yazılı pankartı dillendirdi ve “Herkes kendine yakışanı yapar” diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasına başlamadan önce ceketini çıkarıp, gömleğinin kollarını da sıvadı.

Quote Message: Burada bir genç hanımefendinin yazdığını okuyacağım size: Onlar taş atsın, biz gül ile cevap vereceğiz! Herkes kendine yakışanı yapar! Aldatanı da aldatılanı da biz iyileştirmeye geliyoruz. Kötülükleri yenmeye, iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyoruz. İyilik kazanacak!

Burada bir genç hanımefendinin yazdığını okuyacağım size: Onlar taş atsın, biz gül ile cevap vereceğiz! Herkes kendine yakışanı yapar! Aldatanı da aldatılanı da biz iyileştirmeye geliyoruz. Kötülükleri yenmeye, iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyoruz. İyilik kazanacak!

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