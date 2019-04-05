İmamoğlu: Eyüp Sultan Hazretlerinin olduğu yer bana açılmadı biliyor musunuz?

CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 'Dedim ki 'Camiye girmeyeyim, hani Eyüp Sultan Hazretleri'nin olduğu yer daha gizli bir yer, orada Allah kabul etsin ibadetimizi yapalım.' Açılmadı biliyor musunuz? Herkese açılır, ben biliyorum. Ben de kıldım orada. Açılmadı, izin verilmedi. Sonra yandaki bir başka küçük türbe var, onun içindeki bir alanda...' diye konuştu.

CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de açıklamalarda bulundu.

Sözcü gazetesinin attığı "Huzur duası" manşetine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Dedim ki 'Camiye girmeyeyim, hani Eyüp Sultan Hazretleri'nin olduğu yer daha gizli bir yer, orada Allah kabul etsin ibadetimizi yapalım.' Açılmadı biliyor musunuz? Herkese açılır, ben biliyorum. Ben de kıldım orada. Açılmadı, izin verilmedi. Sonra yandaki bir başka küçük türbe var, onun içindeki bir alanda... Niye camiye girmeyeyim dedim, ben bu süreci basına duyurmadım. Bazı şeyleri yaşadıkça üzülüyorum, bu memleket bizim. Türbesi, camisi, cemevi bizim" dedi.

'TÜRKEŞ, ERBAKAN, DEMİREL... HEP ANARIM'

İmamoğlu, -"Belediye başkanı olduğum gün Alpaslan Türkeş'i andım. Demirel'i de Erbakan'ı hep anarım. Herkesle aynı düşünmek zorunda değilim" dedi.