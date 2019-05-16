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İmamoğlu: FETÖ sanığından aleyhime ifade isteyen o bakan kim? Ben biliyorum

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CHP'li Ekrem İmamoğlu, ”İmamoğlu aleyhine ifade ver diyen bakanlar kimdir? Seslendiğim bakanı ben biliyorum. Hatta dolaylı ikinci bakanı da biliyorum" dedi
İmamoğlu: FETÖ sanığından aleyhime ifade isteyen o bakan kim? Ben biliyorum

 İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Görevde olduğu sürece antrikot musakka meseleleriyle uğraştı" sözlerine de "Binali bey içinde başka bir insan mı taşıyor? Anlamış değilim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’nu anma törenine katıldı. 

Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, FETÖ sanığına hakkında aleyhte ifade vermesi istenilmesi üzerine gelen soruya yanıt verdi. “FETÖ sanığı bir tutuklunun, sizin ve Özlem Çerçioğlu’nun adını verirse serbest kalacağına dair mahkemede ifadesi oldu. Bundan sonra sizin tavrınız ne olacak?” sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

“Tam bir kumpas. Seçime 13-14 gün kala, terörle ilgili suçlanan ve içeride olan bir kişinin yönlendirilmesi çabaları ve bu yönde yapılan çalışmalar, tek tek bunları tarih olarak beyan etmesi, bence şu anki tüm siyasileri zan altında bırakmıştır. Bununla ilgili çok net açıklamalar yapmak zorundadırlar. Toplumun, bugünkü hükumete olan inancını kırmıştır. Belediye başkanı olacak bir kişinin ya da aday olacak bir kişinin yol haritasına taş koymak için nelerle uğraştığını gösteren çok üzücü bir olay.”

‘O BAKANI BEN BİLİYORUM’

İmamoğlu, açıklamasının devamında, “İmamoğlu aleyhine ifade ver diyen bakanlar kimdir?” sorusunu yönelterek şöyle devam etti: 

“Tabii ki duyumlarımız var. Bir yerel gazeteci, FETÖ terör örgütü suçlamasıyla tutuklu olan bir kişinin ziyaretine üçüncü şahıs olarak yerel gazeteci nasıl gidebilmiştir. Herhangi birimiz böyle bir ziyareti yapabilir mi? Nasıl gidebilmiştir, kim izin vermiştir? Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, ”İmamoğlu aleyhine ifade ver” diyen bakanlar kimdir? Bunları cevaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş. Tabii ki suç duyurusunda bulunacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Adalet Bakanı’nı hem de Türkiye’yi yöneten tüm iradenin bu hususa cevap verme zorunluluğu vardır. Elbette canımızı çok sıkmıştır. Böyle acz içerisinde, bahaneler üreterek, insanları karalayarak, insanları yargı süreciyle suçlayarak bir şey elde etme çabası… Yazıklar olsun diyeceğim başka bir şey diyemiyorum ama hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı belirtmek isterim.”

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