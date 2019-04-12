İmamoğlu: Göreve gelir gelmez belediyenin son 12 gününü mercek altına alacağız

Resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, bugün ikinci kez kameralar karşısına geçti. Belediye çalışanlarının 'bazı konular' hakkında zorlandığına ilişkin kendilerine yazılı ve sözlü olarak şikâyetler geldiğini söyleyen İmamoğlu, göreve gelir gelmez son 12 günü mercek altına alacaklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara bir kez daha seslenen İmamoğlu, "Dedim ya ben sizi zorla mitinge götürmeyeceğim. Sizin işiniz İstanbulluya hizmet etmek. Bunlar ayıp şeyler. Uzaktan izliyorum. Ahlaklı belediye çalışanlarına güveniyorum. Sakın böyle bir şeye fırsat vermesinler, tenezzül etmesinler" diye konuştu.

Öte yandan İmamoğlu, Abdullah Gül'ün "Bize yapılan yanlışları güçlü olunca biz başkalarına yapmamalıyız" açıklaması ile ilgili sorulan soruya "Bir önceki Cumhurbaşkanının bu şekilde yorum yapması sevindirici ama seslerinin daha gür çıkması lazım" şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Süreç tertemiz yeter, bunaldı insanlar. Maltepe, yahu bir ilçede seçim bitirilmezler mi. AKP ve ya MHP üye vermiyor. Niye bitirmek istemiyor? Amacınız ne? İnanın gülünç. Kendilerini gülünç duruma düşürsünler biz güleriz onlara ama İstanbul'u sıkıntıya sokmasınlar.

"En çok da rakibimize oy vermiş kişileri mahcup ediyorlar. Gelirken çok güzel, giderken çok kötü. Kimse mülkünün başında oturmuyor, emanetçiyiz kardeşim.

"Ne mutlu bana gururla, alnım açık. Bir başkası olsa ona teslime edecektik. Bu kadar basit. Ne benim malım ne mülküm. Helalleştim 350 bin insanla. Bu güzel cuma günü dua ediyorum ya. (YSK'nın kararıyla Büyükçekmece'deki taşımalı seçmen) Yanlış. YSK bunu birleştirerek neyi tartışacak. Ha birleştirip reddedecekse bilemem. Hukuken yorum yapamıyorum ama vicdanen yapıyorum. Demokrasi adına yazık. Buradan bir şey arıyorlarsa ayıp. Bu 3-5 yıllık bir mücadele değil bu. Sürece herkes iyi bir şeyler sunmaya çalışıyor. 2019'dayız, 21. yüzyıldayız. Şeffaflık ve şeffaf bir şekilde bu sürecin devam etmesinde biz katkı sunduk. Artık YSK bu milleti rahatlattı. Lütfen bizi ve bu milleti, 16 milyon İstanbulluyu geciktirmesinler.

"(Abdullah Gül’ün "Bize yapılan yanlışları, biz güçlü olunca başkalarına yapmamalıyız" ifadelerine İmamoğlu'ndan yorum) Tamam teşekkür ederim. Bir önceki Cumhurbaşkanının bu şekilde yorum yapması sevindirici ama seslerinin daha gür çıkmasını istiyorum. Bu ses yumuşak bir tonda ses olmamalı. Bu iş parti meselesi değil kardeşim. Bu mesele bir a kişi b kişisi meselesi değil. Ben sayın cumhurbaşkanına teşekkür ederiz. Geçmişte de insanalar zulüm yapılmış. Tek yönlü değil ki. Bu güzel bir örneklem. Daha yoğun bir şekilde sürece dahil olmalarını, seslerinin yüksek çıkmasını temenni ederim.

"Aklımın ermediği sözler çıkıyor bazen oradan. Genel başkan yardımcıları öyle sözler söylüyorlar ki şaşkınlık yaşıyorum. Ben onlara gözümü kulağımı dönmüş değilim. Benim gözüm kulağım YSK’da.

"(İBB'deki İhaleler) Bu 10-12 günü mercek altına alacağız. Ben İBB’nin vatansever, bu milletin temsilcisi olduğunu bilen oradaki çalışanlara güveniyorum. Siyasi iradenin zorlamasıyla hiçbir işlem yapmasınlar. Onlar ne İmamoğlu’na ne de başkasına hizmet edecekler. Ben onların böyle işlemler yapacaklarına inanmıyorum.

"Bize gelen bilgilere göre taraf oldukları sendikaya acil üye olun diye bir zorlama. Ben 45 yıl başkanlık yaptım, kimse diyemez ki bize sendikal anlamda bir zorlama yaptı’ diye. Dedim ya ben sizi zorla mitinge götürmeyeceğim. Sizin işiniz İstanbulluya hizmet etmek. Bunlar ayıp şeyler. Uzaktan izliyorum. Ahlaklı belediye çalışanlarına güveniyorum. Sakın böyle bir şeye fırsat vermesinler, tenezzül etmesinler."