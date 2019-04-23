İmamoğlu Guardian’a konuştu: Korkulan biri olmak istemiyorum

Guardian gazetesine konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da seçimleri kazandıklarının açık olduğunu vurguladı, “AKP insanların başka türlü düşünmesini istiyor ama bu süreç bitti” dedi.

İmamoğlu ayrıca çağrıda bulundu: “Tapılan ya da korkulan biri olmak istemiyorum. Sadece benimle yan yana çalışmanızı istiyorum.”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Britanya merkezli Guardian gazetesine bir demeç verdi.

Söz konusu demecin yer aldığı haber, gazetenin Türkiye ve Orta Doğu muhabiri Bethan McKernan ile Gökçe Saraçoğlu’nun imzalarını taşıyor ve İmamoğlu’nun Pazar günü Maltepe’deki “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması”ndan izlenimler içeriyor.

“Popülizm de nihayetinde bitecek”

BBC Türkçe’nin aktardığına göre İmamoğlu, Guardian’a verdiği röportajda şunları dile getirdi:

“Çok sayıda AKP seçmeni bana neden onların partisinden aday olmadığımı sordu. Onlardan oylarını değil dualarını istediğimde memnun oldular.

“Halkın ayrıştırıcı bir söylemi ve ayrımcı politikaları kabul ettiğine inanmıyorum. Halen dünyada hakim anlayış popülizm ancak popülizm de nihayetinde bitecek. İnsanlara saygıyla davrananlar daima kazanır.”

İBB Başkanı İmamoğlu, seçim gecesi yaşadıklarıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 48 saat uyumadım. Sanırım sandıkların kapanmasının ardından 24 saat içinde 13 basın toplantısı düzenledim. Resmi haber ajansı yanıltıcı veriler veriyordu ve biz bunların yanlış olduğunu biliyorduk. İnsanlar endişelenmeye başladı ve çok stresli bir ortam vardı ama meydan okumamız için önce haklılığımızdan emin olmamız gerekiyordu.”

“Tapılan ya da korkulan biri olmak istemiyorum”

İmamoğlu’nun gazeteye yaptığı diğer açıklamalar ise şöyle:

“Hakkımdaki hükmü benim değil başkalarının vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kararlarım ve siyasette izlediğim yol, 10 yıllık iş bitirme tecrübesi olan iyi bir yönetici olduğum gerçeğinin bir sonucu.

“İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi düşüncesini aklımdan bile geçirmiyorum. Seçimi kazandığımız açık. AKP insanların başka türlü düşünmesini istiyor ama bu süreç bitti. Hayata devam etme zamanı.

“Tapılan ya da korkulan biri olmak istemiyorum. Sadece benimle yan yana çalışmanızı istiyorum. Ki, bizi seçen insanlar için mümkün olan en iyisini yapabilelim…Yapmamız gereken çok iş var.”