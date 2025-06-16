İmamoğlu hakim karşısında: Alkışlar eşliğinde salona girdi

Duruşma öncesi de kapıda izdiham yaşandı. İmamoğlu, "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diyen zihniyete karşı 3 kez seçim kazandığım için buradayım. Ben yargılanmıyorum, arkadaşlarım yargılanmıyor. Biz direkt cezalandırılıyoruz." dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Akın Gürlek' davasında hakim karşısına çıktı. Alkışlarla salona giren İmamoğlu "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla karşılandı. İmamoğlu'nun “Resmimi, sesimi, görüntümü, sosyal medyamı yasaklıyorsunuz. Milletin gönlünden beni silemeyeceksiniz” sözleri üzerine salondan bir alkış tufanı koptu.
16 Temmuz'a ertelenen davada gerilim yaşandı. Jandarma İmamoğlu'nu duruşma salonundan çıkarmak isteyince İmamoğlu, "Zorla götürün beni" dedi ve yerine geri oturdu.
Davada İmamoğlu'nun zayıflamış olduğu görüldü.
DURUŞMAYA KATILAN ÖZEL DE SLOGAN VE ALKIŞLARLA KARŞILANDI
CHP Genel Başkanı Özgür ve partililer İmamoğlu'na destek için Silivri'ye geldi.
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